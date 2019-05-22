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22.05.2019 14:20
Рубрика: В мире

Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

Текст: Нива Миракян (Рим)

В провинции Сиенна (область Тоскана) перевернулся туристический автобус, на борту которого, предположительно, находились россияне. В результате ДТП погиб один человек, еще десять пострадали.

Как сообщает новостной портал Rainews24, трагический инцидент произошел 09:30 на автостраде Сиенна-Флоренция, в районе города Монтериджиони. Местные СМИ, национальную принадлежность туристов пока не озвучивают, называя их "представителями Восточной Европы или России". На данном этапе известно, что первой и пока единственной жертвой трагедии стала 40-летняя женщина, которая возможно являлась гидом этой тургруппы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"По информации Департамента гражданской защиты и обороны Италии, на которую мы опираемся, в автобусе, предположительно, находились туристы из России. В настоящий момент эта информация проверяется. Нам известно, что всего в автобусе находились 60 человек. В результате аварии один человек погиб, 10 человек пострадали, из них четверо находятся в тяжелом положении, четверо получили увечья средней и двое легкой степени тяжести. На место происшествия уже выехала группа российских дипломатов для того, чтобы вступить в личный контакт с пострадавшими и оказать им посильную помощь, а также прояснить обстоятельства произошедшего инцидента", - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин.

Согласно первым свидетельствам, люди оказались заблокированы в перевернувшемся автобусе. В настоящий момент на месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить истинные причины аварии.
 

В мире Европа Италия РГ-Видео
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