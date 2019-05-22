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22.05.2019,  
11:57
Текст:  Алексей Моисеев

Ответ на провокации: зачем Иран перебросил С-300 к Персидскому заливу

Самые современные иранские комплексы ПВО С-300ПМУ2 прикрыли провинцию Бушер на побережье Персидского залива.

На днях в Сети появились кадры переброски в этот район, где расположена атомная электростанция, ракетных систем российского производства.

Фото: Алтайская Правда \ youtube.com
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Особенностью данной передислокации стало то, что вся колесная техника двигалась не самостоятельно, а находилась на большегрузных тралах.

По мнению военных экспертов, таким образом сохраняется ресурс боевых машин и обеспечивается большая безопасность в пути.

Появление "трехсоток" стало своеобразным ответом на усилившуюся в данном регионе военно-морскую активность США. По американским данным, в настоящее время в Аравийском море находится ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln, на борту которого может находиться до 90 летательных аппаратов.

Кроме того, непосредственно в Персидский залив вошли два эсминца, несущих крылатые ракеты. Также сообщалось о переброске сюда стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести разнообразное высокоточное оружие.

Иранские вооруженные силы обладают сравнительно многочисленной группировкой ПВО, однако подавляющую ее часть составляют устаревшие комплексы. Полностью современным требованиям отвечают лишь упомянутые С-300ПМУ2, а также ЗРК Тор-М1. Национальная оборонная промышленность создала собственные образцы, но пока они находятся в стадии доводки и не могут конкурировать с техникой российского производства.

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