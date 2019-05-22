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22.05.2019,  
10:31
Текст:  Олег Корякин

Переброска иранских С-300ПМУ2 к Персидскому заливу попала на видео

Видео транспортировки ЗРК C-300ПМУ-2 "Фаворит" к берегам Персидского залива опубликовали в Сети. Кадры были сняты в иранском городе Асалуе, расположенном в южной провинции Бушер.

Автоколонну, перевозящую зенитно-ракетные системы C-300ПМУ2, вероятно, снял случайный водитель и выложил на YouTube. Но любительское видео позволяет довольно хорошо разглядеть военную технику.

Напомним, контракт на поставку Тегерану ЗРС С-300 был заключен в 2007 году. Его стоимость составила почти 900 миллионов долларов. Но позже сделка была заморожена из-за резолюции Совбеза ООН, запрещающей передачу Ирану современных вооружений.

В апреле 2015 года президент РФ отменил эмбраго. А в октябре 2016-го поставка С-300 была завершена.

Фото: Алтайская Правда \ youtube.com
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По всей видимости,  переброска ЗРС вызвана обострением отношений между Ираном и США.

Как писала ранее "РГ", Пентагон направил в Персидский залив группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков. Власти Ирана заявили, что готовы отразить любую агрессию и считают авианосец мишенью, а не угрозой.

Справка "РГ"

Универсальная мобильная многоканальная ЗРС C-300ПМУ2 предназначена для обороны важнейших объектов государства и его вооруженных сил от массированных ударов авиации, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Является дальнейшим развитием зенитной ракетной системы С-300ПМУ1. Зона поражения аэродинамических целей - до 200 километров.

Сейчас на вооружении иранской армии находятся многочисленные советские системы ПВО. Среди них ЗРК "Квадрат", "Куб" "Тор-М1", "Шилки"  (ЗУ-23-2 и ЗПУ-4) ЗРК С-75 "Двина", а также ПЗРК "Стрела-2М".

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