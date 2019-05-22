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22.05.2019 18:47
Рубрика: Общество

Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ

Текст: Николай Грищенко
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Педагоги и психологи назвали условия успешной сдачи Единого государственного экзамена для выпускников школ. Для того, чтобы показать максимально хорошие результаты, подросткам необходимо не только сидеть за учебниками, а хорошо питаться и высыпаться, чтобы не нервничать на экзамене. Рекомендуется также отказаться от седативных (успокаивающих) препаратов.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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"Очень важно распределение времени и задач на этапы. В прошлом году самый успешный выпускник школы Руслан Салимгареев написал четыре ЕГЭ - каждый на максимальные сто баллов, и еще один - на 98. Он сказал, что единственный ключ к успеху, которым он пользовался, - это планирование и визуализация экзамена, как некой задачки, которую надо решить в определенный срок", - заявил изданию "Вечерняя Москва" главный редактор "Учительской газеты", писатель Арслан Хасавов.

По мнению психолога, специалиста по тревожным расстройствам Павла Жавнерова, физическое состояние в момент экзамена не менее важно, чем знания, поэтому нужно высыпаться и хорошо питаться хотя бы неделю перед испытанием. Ведь на мыслительные процессы влияют самочувствие, способность сконцентрироваться и эмоциональное состояние.

"Надо ориентироваться не только на теоретическую подготовку, но и на физическую, и эмоциональную. Рекомендуется, как и спортсменам перед соревнованием, неделю нормально высыпаться, сбалансированно питаться, избегать серьезных стрессовых потрясений. Надо стараться, чтобы у подростка был спокойный, размеренный режим в последние моменты перед экзаменом", - подчеркивает Жавнеров.

Фото: iStock
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Прибегать к успокоительным таблеткам психолог не советует, так как они влияют на способность к концентрации внимания. Зато успокоиться школьнику могут помочь его родители, которые должны демонстрировать уверенность и готовность поддержать ребенка в любой ситуации.

"Взрослым надо показать подростку, что он ценен вне зависимости от результата ЕГЭ, что он останется любимым ребенком, которого поддержат в любой ситуации. А когда родители сами нервничают, учителя давят, то выпускник испытывает колоссальный груз ответственности и невообразимое напряжение", - считает психолог.

Павел Жавнеров подчеркивает, что школьник хоть и должен понимать значимость ЕГЭ, но ему надо показать альтернативы при всех вариантах развития событий. По его словам, именно страх неизвестности не дает сосредоточиться.

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