В ближайшее время специальная правительственная группа должна представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Как сообщил советник председателя Госдумы, заслуженный юрист России Владимир Плигин, к работе подключилось широкое научное сообщество, в том числе ведущие юридические вузы страны. Представители науки выдвинули предложение сократить до 14 лет возраст привлечения к административной ответственности за некоторые нарушения, например, мелкое хулиганство и побои.

Владимир Николаевич, скажите сразу: предложение принято?

Владимир Плигин: Предложение вызвало серьезную дискуссию, и в рабочей группе достаточно сдержанно к нему отнеслись. В любом случае оно требует тщательной проработки, поэтому обсуждение продолжается, а в самой концепции вопрос о снижении возраста административной ответственности затрагиваться не будет. В качестве базовой останется действующая норма: административная ответственность наступает с 16 лет. Окончательное решение будет приниматься непосредственно в ходе работы над новым Кодексом об административных правонарушениях.

Какие аргументы приводят сторонники предложения?

Владимир Плигин: Ряд специалистов обращали внимание, что в некоторых случаях существующих правовых инструментов воздействия на так называемых трудных подростков, отличающихся вызывающим антиобщественным поведением, оказывается недостаточно.

Уголовная ответственность может наступать с 14 лет, но только в исключительных ситуациях, когда подростком совершены тяжкие преступления. Между тем система санкций должна играть профилактическую роль, подростка-нарушителя необходимо остановить раньше: задолго до того, как он совершит серьезное преступление.

Возрастная группа с 14 до 16 лет оказывается в некой "темной" зоне: трудные подростки уже способны совершать проступки, представляющие серьезную общественную опасность, но из сферы законодательства об административных правонарушениях они выпадают. Это подчас порождает у них чувство безнаказанности, а безнаказанность ведет к намного более страшным преступлениям.

Что говорит об этом международный опыт?

Владимир Плигин: Представители юридической науки обращали внимание на то, что во многих странах в целом ряде случаев административная ответственность наступает с 14 лет. Например: в Белоруссии по определенным видам правонарушений.

Если же изучать вопрос более глубоко, то надо системно рассматривать взаимосвязь уголовного и административного законодательства. Это две части по сути единой системы санкций за правонарушения. При этом уголовное законодательство - более строгая сфера, в которую выделены наиболее опасные для общества правонарушения.

В административном законодательстве предусмотрены наказания за менее опасные деяния. Но зачастую такие проступки, если на них не будет должной реакции общества и государства, приводят к совершению настоящих преступлений с более тяжкими последствиями. Поэтому одна из важнейших функций законодательства об административных правонарушениях - профилактика и предупреждение преступности. Человека, сошедшего с законопослушного пути, необходимо остановить на более ранних стадиях.

Очень важно правильно повести разделительную черту между уголовными преступлениями и административными правонарушениями, чтобы наказание точно соответствовало тяжести проступков. Как чрезмерно строгие наказания, так и чрезмерно мягкие санкции приносят скорее антивоспитательный эффект.

Так вот, в некоторых странах, например в Швейцарии, уголовная ответственность наступает даже раньше 14 лет. Но надо понимать, что для подростков там предусмотрены специальные меры, это не взрослые наказания, а скорее воспитательные средства воздействия. При этом это все-таки уголовная ответственность.

Но мы сейчас обсуждаем только КоАП.

Владимир Плигин: Да.

За какие нарушения может быть снижен возраст привлечения к административной ответственности, если допустить, что такое решение будет принято?

Владимир Плигин: Обсуждается около пятнадцати составов правонарушения. Все они затрагивают достаточно тяжелые жизненные ситуации. Зачастую случаи, связанные с совершением подростками подобных правонарушений, вызывают широкий общественный резонанс. В частности, представители юридической науки предлагают снизить возраст наступления административной ответственности по таким статьям, как "побои", "мелкое хищение", "мелкое хулиганство", "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" и другие.

Расчет делается на то, что легче будет найти управу на тех же школьных хулиганов, которые систематически издеваются над соучениками?

Владимир Плигин: Подобные истории, естественно, принимались во внимание. Во время обсуждения приводились примеры, когда подростки в возрасте от 14 до 16 лет совершали побои в отношении сверстников. Подобные правонарушения носили системный характер, а ситуация оценивались как невозможная для предотвращения, в силу отсутствия правовых рычагов реагирования.

Напомню историю, случившуюся в одном из регионов. Школьный хулиган буквально изводил соучеников. Но в силу своего возраста не попадал ни под уголовную, ни под административную ответственность. Тогда родители других школьников собрались и применили в отношении него меры, которые мы не можем поощрять. Если говорить сухим юридическим языком, они совершили в отношении подростка акт физического насилия. Самоуправство и право силы неприемлемы ни как меры воспитательного воздействия, ни, в целом, как виды взаимодействия в обществе. Все отношения, в том числе связанные с разрешением конфликтов, должны регулироваться правом, а не физической силой.

Какие наказания предлагаются для подростков, если допустить, что решение о снижении возраста административной ответственности будет принято? Появятся ли какие-то специальные меры?

Владимир Плигин: Будет применяться тот комплекс наказаний, который уже существует.

Но есть ли смысл наказывать подростка, допустим, штрафами? Ведь платить будут родители, своих заработанных денег у него, как правило, нет.

Владимир Плигин: Упор нужно сделать на наказания, которые существуют в сфере предупреждения.

Например, подростка можно отправить на обязательные работы? Чтобы потрудился в свободное время и подумал над своим поведением.

Владимир Плигин: Вряд ли обязательные работы могут быть распространены на подростков. Рассматривается применение такой меры, как предупреждение. Эта мера административного наказания, если говорить формальным языком, заключается в официальном порицании поведения человека, в данном случае - подростка. Она выносится в письменной форме, это документ на официальном бланке с печатью, который будет вручаться подростку и его родителям. Эта мера имеет серьезное профилактическое значение, я бы не советовал относиться к ней снисходительно.

После того как эта мера будет принята, в следующий раз можно возложить дополнительные обязанности на тех лиц, которые являются родителями или опекунами подростка.

О каких обязанностях может идти речь?

Владимир Плигин: В первую очередь, касающихся воспитания и контроля поведения подростка. Однако более детально ответить сейчас нет возможности. Сейчас дискуссия идет о том, надо ли принципиально решать вопрос о понижении возраста привлечения к административной ответственности или сохранить существующий подход. На данном этапе возможные санкции предметно не обсуждались. Если же решение будет принято, то тщательно и детально будет проработан вопрос о санкциях, применяемых к подросткам. При этом, повторюсь, будет использован весь комплекс существующих мер.

Сегодня ответственность в рамках КоАП наступает с 16 лет, в итоге зачастую нет возможности наказать трудных подростков помладше

Если же решение о понижении возраста не будет принято, это не означает, что государство оставит без внимания проблему профилактики подростковых правонарушений. Здесь нужны воспитательные и педагогические меры, меры профилактические, которые в ряде случаев применяются к несовершеннолетним в других ситуациях. В этой работе должно участвовать все общество. Административная ответственность для подростков в любом случае, при условии ее введения, может быть только частью системных мер, направленных на противодействие правонарушениям в среде несовершеннолетних.

Наша общая задача - найти форму такого государственного и общественного реагирования на негативное поведение подростков, чтобы оно потом не развивалось в противоправное поведение с тяжелыми последствиями.

Концепция нового КоАП должна быть подготовлена до 1 июня. Успеет ли рабочая группа?

Владимир Плигин: Работа над концепцией идет самым интенсивным образом. В обсуждении принимает участие широкой круг экспертов, в том числе к работе активно подключились представители юридической науки. Рабочая группа обсуждает целый ряд вопросов, которые носят стратегический характер.

Можно без преувеличения сказать, что Кодекс об административных правонарушениях касается каждого гражданина. Но большое количество поправок привели к тому, что отличительной чертой этого важнейшего документа стали несистемность и несоразмерные деянию санкции.

Сейчас необходимо выработать такую систему административных наказаний, которая помогала бы находить баланс между жесткостью и соразмерностью санкций за совершенные деяния. Поэтому сейчас предстоит выявить и убрать те статьи, что носят неоправданный характер, уменьшить или исключить санкции за деяния, не представляющие общественной вредности. Предстоящая реформа системы наказания за административные правонарушения может дать серьезные результаты, в том числе по защите жизни и здоровья граждан. Такая системная работа требует глубокого подхода. Но поставленная задача будет выполнена в срок.

Несомненно, что эта работа будет делаться с учетом реформирования контрольно-надзорных функций государства, предполагающих реализацию тех мероприятий, которые были определены как "административная гильотина". Напомню, речь идет помимо прочего о сокращении чрезмерного давления на бизнес, а также барьеров, ограничивающих предпринимательскую инициативу граждан. Эти два направления - реформа контрольно-надзорных функций и работа над новым КоАП - конечно же взаимоувязаны. Вся эта работа направлена на поиск необходимого баланса в регулировании отношений и применении санкций. Как показывает практика работы межведомственной рабочей группы, поиск решений проходит в рамках часто достаточно сложного столкновения мнений, но это и является залогом успеха.