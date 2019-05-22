"Почта России" потратит 40 млрд рублей на цифровизацию сервисов

За пять лет "Почта России" инвестирует в цифровизацию своих сервисов 40 миллиардов рублей. Такие планы на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) в Казани озвучил заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов предприятия Сергей Емельченков.

"Сейчас мы работаем по трем основным направлениям. Первый блок - оцифровка традиционных для почты продуктов Активно внедряем сервис электронных заказных писем, имеющих юридическую значимость. Переводим традиционные бумажные письма в цифровой формат", - рассказал Емельченков.

Второй блок работ - развитие новых цифровых бизнесов и направлений деятельности. В этой части начаты работы по реализации проектов по телемедицине, предоставлению государственных услуг в цифровом формате и поддержке электронной коммерции, пояснил Емельченков. "Развиваются личные кабинеты для бизнеса. eCommerce-площадки через них управляют всеми своими посылками и получают необходимую документацию. Через личный кабинет проходит более одного миллиарда рублей выручки в месяц", - сообщил заместитель генерального директора почтового предприятия.

Третье направление - создание принципиально нового клиентского опыта. Для этого проводится трансформация отделений, оптимизация логистики и внедрения нового поддерживающего функционала. Создаются крупные логистические центры по всей стране, чтобы получателю были гарантированы оптимальные сроки доставки его заказа.