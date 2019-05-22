Почтовая продукция к II Европейским играм выпущена в Беларуси

На знакомый еще по воспоминаниям детства вопрос Маршака: "Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?" в минском издательском центре "Марка" в эти дни с законной гордостью выкладывают продукцию с символикой II Европейских игр , которую будут доставлять адресатам, в том числе, и белорусские почтальоны.

Совместно с Дирекцией II Европейских игр, которые стартуют в столице РБ в двадцатых числах июня, "Белпочта" подготовила сувенирные художественные карточки и маркированные конверты. Их цветовая гамма, судя по всему, созвучна с символикой континентальных состязаний: логотипом и слоганом "Яркий год, яркий ты". Выпущены и четыре почтовые марки, на которых представлены популярные и зрелищные виды спорта.

Но почта наступившего столетия, уточняют работники связи, уже давно, если и шагает по городам и весям, то только в ногу со временем. С помощью технологии дополненной реальности для этих марок разрабатывается особый сценарий. Увидеть его можно будет, только применив бесплатное мобильное приложение Ar Marka Belarus. Другими словами, 3D-картинка появится при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением. А в дни спортивных соревнований - с 21 по 30 июня - на почтамте белорусской столицы пройдет и спецгашение марок.

Судя по масштабам и темпам подготовки Минска к европейскому фестивалю атлетов, организаторы игр продумали буквально все. Предусмотрены и места для парковки инвалидов возле всех спортивных объектов, сообщила БЕЛТА представитель городской власти Жанна Романович. Она напомнила, в частности, что почти две тысячи людей с ограниченными возможностями систематически занимаются в столице физкультурой и спортом. Но еще больше людей, возможно, захотят стать зрителями соревнований во время II Европейских игр. Для них на объектах совершенствуются элементы безбарьерной среды, предусмотрено и сопровождение волонтерами людей с различной формой инвалидности.

В "Минск-Арене", например, для них спроектирован специальный подиум. На велодроме отведены удобные места на трибуне С, а для просмотра баскетбола в Palova Arena зона для колясочников организована на уровне соревновательной площадки.

Напомним, более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта в дни жарких баталий II Европейских игр.