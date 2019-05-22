Первое чтение в Госдуме прошли внесенные правительством поправки о борьбе с "зарплатным рабством". Работодателям, которые препятствуют сотрудникам в самостоятельном выборе зарплатного банка, будут грозить штрафы.

Работники уже пять лет как имеют право самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату. Однако навязывание продолжается. Дело, в частности, в том, что в целях удержания клиентов за использование зарплатного проекта работникам предлагаются пониженные ставки по корпоративным кредитам и прочие выгодные условия. По официальным данным за прошлый год, работодатели нарушали права сотрудников по оплате труда более 80 тысяч раз.

За воспрепятствование работнику получать деньги в желаемом банке будут грозить штрафы

Если предложение правительства будет принято, воспрепятствование работнику получать деньги в желаемом банке будет грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Максимальный размер предусмотрен для юридических лиц. Индивидуальным предпринимателям грозит до 5 тысяч рублей. А должностных лиц, которые не выполняют требование работника, предлагается штрафовать на сумму 20 тысяч рублей. Также для них предусмотрено предупреждение.

Кроме того, у работодателя будет больше времени, чтобы изменить зарплатный банк после получения заявления работника. Для работника увеличивается срок предоставления реквизитов для начисления средств - с пяти дней до дня выплаты зарплаты до пятнадцати. Дело в том, что работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают уложиться в пять дней, объяснил депутатам первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко.

Реализация законопроекта поможет развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений, полагают в кабинете министров.

Представители парламентской оппозиции предположили, что работники будут бояться пользоваться полученным правом. Особенно если речь идет о небольших населенных пунктах, где, скажем, одно предприятие, пояснил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. "Работника просто уволят и найдут причину, за что", - считает он. Добавим, что речь идет о внесении поправок в КоАП и в Трудовой кодекс РФ. Как пояснил Вовченко, инициатива была согласована в рамках Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.