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22.05.2019 19:51
Рубрика: Власть

Судимся заодно

Потребители смогут подавать коллективные иски
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о групповых исках. Пострадавшие граждане смогут объединяться и подавать один иск на всех.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Допустим, некая фирма задержала всем своим сотрудникам зарплату. Или заставила людей бесплатно трудиться сверхурочно. Сотрудникам не придется судиться по отдельности, достаточно будет подать один коллективный иск.

Ответчиками по групповым искам могут стать банки, страховые компании, управляющие компании и прочие, в общем любые организации, способные нарушить права массы граждан.

Фото: istock
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев

Законопроект, внесенный в Госдуму правительством России, вводит новый правовой институт в Гражданский процессуальный кодекс. Сегодня коллективные иски предусмотрены в Кодексе административного судопроизводства, регулирующем процедуру рассмотрения споров граждан с государственными организациями, а также в Арбитражном процессуальном кодексе. Однако в ГПК на этот счет пока еще пробел, и целый массив споров выпадает из зоны действия групповых исков. Очень скоро все будет исправлено.

Любопытный момент: набирать состав для группового иска можно будет по объявлению в Сети.

"Возможность обращения в суд с групповыми исками появится у граждан при наличии схожих требований при сходных обстоятельствах в отношении общего ответчика, - сообщил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда, по спорам, вытекающим из нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о государственном регулировании цен".

Согласно поправкам, предлагаемым ко второму чтению, иски о защите прав и законных интересов группы лиц будут подаваться по месту нахождения ответчика. Минимальный размер группы для подачи коллективного иска в суд общей юрисдикции составит двадцать человек.

Фото: Виктор Васенин
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Объединяться в группы истцы смогут через интернет. Предложение о присоединении к групповому иску должно быть сделано в публичной форме путем опубликования сообщения в СМИ. Также такое объявление возможно на официальном сайте суда или на порталах "Мой арбитр", ГАС "Правосудие". Все, кто попал в аналогичную ситуацию и пострадал, получат возможность войти в состав истцов. Поправки ко второму чтению увеличивают срок, когда в группу может вступить новый истец.

"Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц будет возможно до перехода суда к судебным прениям. Это позволит присоединиться к групповому иску большему количеству лиц, в том числе в период рассмотрения дела в суде, - рассказал Павел Крашенинников. - При этом присоединение лица к требованию возможно не только путем подачи заявления в письменной форме, либо непосредственно в суд. Такое присоединение может осуществляться и путем заполнения интерактивной формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет" или на порталах "Мой арбитр", ГАС "Правосудие". Это сделает возможность присоединения к групповому иску новых лиц более удобной и быстрой".

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