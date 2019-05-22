Ажиотажный спрос на ликвидные объекты в сегменте малоэтажного жилья (дома до четырех этажей и таунхаусы) прогнозируют аналитики компании "KASKAD Недвижимость", опросившие потенциальных покупателей таунхаусов и квартир в малоэтажных комплексах.

Согласно опросу, 41 процент респондентов ожидает роста стоимости "малоэтажки" в течение 2019 года. За два года показатель вырос на 15 процентов. Снижения цен ожидают лишь 10 процентов опрошенных против 17 процентов в 2017 году. При этом практически не осталось тех, кто верит в резкий обвал цен в малоэтажном сегменте, хотя три года назад таких насчитывалось 11 процентов.

Отвечая на вопрос о предполагаемых сроках выхода на сделку, 62 процента респондентов сообщили, что намерены совершить покупку в I полугодии 2019 года. При этом почти четверть опрошенных решили ускорить заключение сделки на фоне ожиданий роста цен и удорожания ипотеки.

Цена на качественные таунхаусы в столичном регионе начинается от 15 миллионов рублей

"Вероятнее всего, средние цены в большинстве сегментов недвижимости московского региона до конца года не вырастут более чем на пять процентов в рублевом выражении, - считает заместитель генерального директора компании "KASKAD Недвижимость" Ольга Магилина. - Тем не менее средние по рынку цифры в реальности мало интересуют конкретного покупателя. Ему гораздо интереснее, не подорожают ли те объекты, которые именно он рассматривает для себя. Поэтому покупательский ажиотаж вокруг лучших предложений на рынке сейчас вполне оправдан".

Впрочем, Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group, полагает, что роста цен не будет. Более того, уже несколько лет на загородном рынке наблюдается обратная тенденция. Параллельно упал спрос на ультрадорогие объекты в этой категории. В результате выросла популярность этого формата у покупателей.

"Недвижимость в ценовом сегменте от 30 до 60 миллионов рублей сейчас очень востребована в Москве и Подмосковье. Найти качественный отдельно стоящий дом за эти деньги трудно, а вот купить новый таунхаус вполне возможно - выбор довольно большой. Цена на качественные таунхаусы в столичном регионе начинается от 15 миллионов рублей", - уточняет Екатерина Румянцева.

Сам сегмент сейчас развивается очень активно, появляется много хороших проектов, в том числе от крупных застройщиков "классической" загородной недвижимости.

Опрос также продемонстрировал, что большинство потенциальных покупателей - 65 процентов - внимательно следят за ситуацией на рынке малоэтажного жилья, регулярно читая новости и обзоры, стараясь следить за появлением новых проектов. При этом покупатели обращают мало внимания на планировки, гораздо важнее для них локация и развитая инфраструктура поселка: наличие прогулочных территорий, детских и спортивных площадок, медицинские и образовательные учреждения, отмечают девелоперы.