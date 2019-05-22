Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал действия местной оппозиции попыткой захвата власти в республике.

"Я уже говорил в своем выступлении о важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные конституцией Республики Абхазия. Однако действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями. Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность", - говорится в заявлении президента, опубликованном на его сайте.

Хаджимба также указал на перекрытие центральной автотрассы на участках Бзыби и Тамыша в результате действий оппозиции. Их акция привела к принудительной остановке работы троллейбусов и автобусов в Сухуме. По словам президента, "подобное нагнетание напряженности может отпугнуть многих отдыхающих".

Напомним, что демонстрации оппозиции, требующей переноса даты президентских выборов, начались в Сухуме в понедельник. После получения отказа парламента перенести выборы, антиправительственные силы объявили о проведении бессрочной акции протеста не только в столице, но и по всей республике.

Позже на сайте президента появилась информация о готовности властей пойти на уступки протестующим и перенести выборы на 25 августа. "Глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках конституции и срока конституционных полномочий действующего президента - 25 августа 2019 года", - говорится в опубликованном заявлении.