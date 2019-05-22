Путин: Капиталы не только утекают из России, но и все больше притекают

Владимир Путин заявил, что возвращение капитала в РФ является признаком роста доверия к экономике России.

"Наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран, как Кипр и Нидерланды. Это просто репатриация капиталов. Это говорит о том, что доверие к экономике есть, и оно возрастает", - пояснил президент, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. При этом он добавил, что доверие к защите интересов предпринимателей пока не на очень высоком уровне, раз они предпочитают входить в другую юрисдикцию.

Президент также отреагировал на выступление главы ФНПР Михаила Шмакова, который говорил об "утекающих из России капиталах":

"Что касается капиталов, которые утекают, они, действительно, утекали, и сейчас утекают, но они и притекают, и все больше и больше, все в большем объем", - подчеркнул Путин.