Путин обещал проконтролировать соцподдержку инвалидов

Здоровое общество не допустит пренебрежения к инвалидам, заявил президент и обещал: соцподдержка инвалидов будет на контроле.

"Вопрос о соцподдержке инвалидов не проходной, не дежурный", - подчеркнул глава государства на встрече с членами правительства в Кремле.

Он касается судеб миллионов людей, почти 12 млн человек, сказал он. Но дело даже не в этом, эта тема касается всего общества, продолжил Владимир Путин.

"Отношение к инвалидам - важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного отношения к людям, которые нуждаются в поддержке государства", - сказал он.

"И камертон этого отношения государство и правительство прежде всего должны создавать", - убежден президент. "Эти вопросы будем держать на контроле", - заверил он.

Министр труда и соцразвития Максим Топилин рассказал о том, что уже делается и какие есть планы в сфере соцподдержки инвалидов. Ключевая задача - упрощение процедур предоставления инвалидности, максимальная поддержка граждан с инвалидностью. Выпущен документ, который обязует учреждения здравоохранения все результаты обследований направлять на соцэкспертизу, сообщил он. Тем самым инвалид освобожден от необходимости ходить с большим ворохом бумаг. К 2021 году стоит задача обеспечить стопроцентный документооборот между учреждениями здравоохранения и медикосоциальной экспертизы.

Раньше не была урегулирована процедура проведения обследований. Теперь приказом утверждено, какие обследования необходимы. И не нужно больше подавать заявление в медикосоциальную экспертизу: достаточно обращения в медицинскую организацию.

"Обсуждаем с родительским сообществом, чтобы детишкам, у которых сахарный диабет, назначать бессрочно инвалидность не до 14, а до 18 лет", - также сказал Топилин.

Еще сокращаются сроки признания инвалидности при оказании паллиативной помощи. А технические средства реабилитации должны будут предоставляться в течение недели.

Министр рассказал, что был создан реестр инвалидов, и на его основе начали с этого года назначать пенсии по инвалидности в автоматическом режиме. Еще один законопроект был одобрен в первом чтении и есть надежда, что будет принят в весеннюю сессию - о том, что не только пенсионный фонд будет пользоваться реестром, но и другие учреждения. Кстати, коммерческие структуры, например, банки и торговые сети, также просят предоставить информацию, и такое решение упростило бы жизнь инвалидам.

Подготовлен законопроект и по техническим средствам реабилитации - чтобы уйти от конкурсных процедур. Есть много изделий, которые требуют индивидуальной настройки, и будет возможность через карту "Мир" приобрести средство "под себя" в определенном объеме финансирования. Готовится новая редакция программы "Доступная среда".

"Сосредоточимся в основном на вопросах реабилитации, связанных с чувствительным темами, которые ставят общественные организации - сопровождаемое проживание, интеграция в общество", - пояснил Топилин.

По техническим средствам реабилитации подробно доложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Задача - охватить техническими решениями все основные сферы жизнедеятельности инвалидов", - сказал он.

Определено 14 ключевых направлений, реализуется 26 инвестпроектов. Цифровые слуховые аппараты, интеллектуальные протезы, новые виды ортезов, ортопедическая обувь, перечислил докладчик. Также фокус - на системе умный дом, портативном телемедицинском комплексе, который обеспечит дистанционную диагностику по широкому спектру параметров. По итогу прошлого года на 6,5 проц увеличилось производство продукции для инвалидов, рассказал Мантуров.

Большим спросом пользуются решения для активной жизни, что способствует ускоренной интеграции. Идет подготовка к началу экспертимента по маркировке технических средств реабилитации. Про доступ к качественному высшему образованию президент попросил доложить министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

"Сохранена специальная квота для ребят с особенностями здоровья, а также правила приема и проведения экзамена", - рассказал министр.

Еще отменено требование обязательной рекомендации медико-социальной экспертизы.