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22.05.2019 19:38
Рубрика: Власть

Путин обсудил с премьером Вьетнама взаимодействие в экономике и политике

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

"Очень рад вас видеть в Кремле, - заявил российский лидер. - Мне не нужно говорить о формальной стороне наших отношений - они, безусловно, носят стратегический характер, основаны на традициях дружбы, единства взглядов по очень многим вопросам". Скоро два юбилея. В июле будет 25 лет со дня подписания Договора об основах дружеских отношений, а в январе 2020 года - 70 лет установления дипломатических связей, сказал президент.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Владимир Путин также отметил рост товарооборота и расширение взаимодействия в сфере экономики и политики. "Координируем свои усилия на международной арене", - констатировал он.

"Знаю, что у вас и у вашей делегации очень большая программа пребывания в России на этот раз. Уверен, что ваш визит даст хороший толчок развитию наших отношений", - заключил президент РФ.

Премьер-министр Вьетнама назвал Владимира Путина "большим и близким другом вьетнамского народа" и заверил, что Вьетнам придает важное значение особыми связям, отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Вьетнам ценит поддержку России, оказанную в годы борьбы против агрессора. "Мы преисполнены решимости вывести отношения между Вьетнамом и Россией на новый более продуктивный уровень. Мы очень дорожим вашей особой симпатией по отношению к нашей стране, также дорожим помощью, которую вы всегда оказываете Вьетнаму, а также нашими двусторонними отношениями", - заверил Нгуен Суан Фук.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Переговоры, которые вьетнамский премьер провел со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, были плодотворными, и Нгуен Суан Фук предложил Владимиру Путину обсудить некоторые ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Он также отметил успешное начало реализации соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС.

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