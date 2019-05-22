Путин поручил следить за выплатой зарплат

Внимательно отслеживать ситуацию с выплатой зарплат поручил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

В Кремль глава государства приехал со съезда ФНПР.

"Несколько вопросов прозвучало, в том числе и вопросы, связанные с ситуацией на рынке труда и с продолжающейся задолженностью по заработной плате", - заметил Владимир Путин и предоставил слово для доклада профильному министру Максиму Топилину.

"В принципе ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остается достаточно стабильной, - сообщил министр. - В прошлом году общая безработица, показатель которой мы считаем по международной методологии, составила 4,8% по году. Если брать предыдущие годы - 2012-й, 2015-й, - этот показатель составлял 5,2 и 5,5%".

"То есть мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы", - оценил он.

В первом квартале этого года тренд на снижение безработицы продолжается: в марте - порядка 4,7%, а в марте прошлого года было 5%. С этого года существенно повысились пособия по безработице, максимальное теперь - восемь тысяч рублей, а для людей предпенсионного возраста - 11 280 рублей. Поэтому за первый квартал регистрируемая безработица увеличилась - рост составил порядка 20%. Особое внимание - гражданам предпенсионного возраста. На программу обучения выделено 5 млрд рублей, ее проходят около 9 тысяч человек, и цель в этом году - 75 тысяч, рассказал Топилин.

Министр доложил о ситуации с выплатой зарплат. По части выполнения майского указа 2012 года год завершили практически со стопроцентным результатом, сказал он. По 1012 из 1020 позициям полное выполнение.

"В этом году все деньги в федеральном бюджете предусмотрены в полном объеме. Может меняться ситуация с ростом дохода, за которым должна стремиться зарплата, но будем смотреть по ходу года и, возможно, корректировать бюджет", - заметил Топилин.

"Очень жестко отслеживаем обеспеченность регионов", - заверил докладчик.

В 13 есть пока небольшой дефицит - порядка 6% от 100 млрд рублей. Задолженность стабилизировалась на уровне 2,8-2,9 млрд рублей, идет постоянная работа с предприятиями в банкротном состоянии.

"100 предприятий на контроле в Роструде", - сказал министр и сообщил о законопроекте, который позволит предоставить право инспекторам по труду направлять исполнительные документы в федеральную службу судебных приставов, чтобы они смогли списывать со счета работодателя.

"Внимательно надо за этим следить и по крупным задолженностям работать отдельно, точечно", - указал глава государства.