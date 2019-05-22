Новости

Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования 22:02
Известный модный бренд отказался от натурального меха 21:57
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford 21:28
"Матч ТВ" проведет перекличку между всеми матчами 30-го тура чемпионата 21:03
Турнир по боксу пройдет на Олимпиаде в Токио 21:02
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек 20:56
ОДКБ призывает НАТО к диалогу 20:27
В Тверской области отравились 11 школьников 20:03
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 19:36
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 19:31
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 19:21
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 19:00
В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора 18:59
Шесть станций московского метро закроют на выходные 18:55
Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные 18:49
Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ 18:47
В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева 18:45
РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство 18:35
В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке 18:29
Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда 18:28
Видео: В Астрахани на автомобили упали столбы 18:22
Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года 18:07
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза 17:58
СК выяснит причины возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье 17:57
Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 20:27
Рубрика: Власть

Партнеры и союзники

Владимир Путин призвал жестко реагировать на самоуправство собственников
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Президент Владимир Путин, выступая 22 мая X съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), потребовал от представителей власти вести постоянный диалог с работодателями и профсоюзами.

На съезд ФНПР собрались около 700 профсоюзных деятелей со всей страны, чтобы обсудить ситуацию в экономике, вопросы заработной платы и защиту трудовых прав.

Владимир Путин в своем выступлении отметил, что таланты, образование и способности человека остаются основополагающей ценностью в современном развивающемся мире. Он пояснил, что во многом на их защиту направлены национальные проекты России и деятельность профсоюзов. "У профсоюзов особая роль - вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и ваш большой, уникальный опыт надежного партнерства с государством в этой сфере невозможно переоценить", - заявил глава государства. Президент отметил, что регулирование вопросов в трудовой сфере не бывает простым и гладким. Ведь интересы работников и работодателей зачастую кардинально расходятся. При этом Путин констатировал, что при активной и ответственной поддержке профсоюзов удается выстроить эффективную коммуникацию.

У профсоюзов особая роль - вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан

Путин подчеркнул необходимость пресекать самоуправство собственников предприятий, препятствующих деятельности профсоюзов. "Такое самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать такие вещи", - поставил задачу глава государства. Он пояснил, что, как правило, такое положение складывается в тех регионах, где "формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов Федерации не уделяют должного внимания сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры - такое тоже бывает - просто подстраиваются под сложившийся порядок, не имеют в регионах, к сожалению, на предприятиях ни авторитета, ни влияния, и в итоге люди предоставлены сами себе". Президент поручил правительству и властям регионов активизировать сотрудничество с работодателями и профсоюзами по проблемам соблюдения прав трудящихся. "Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо не откладывая активизировать работу в формате "власть - работодатели - профсоюз", задействовать возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях", - заявил Путин.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поручил следить за выплатой зарплат

Глава ФНПР Михаил Шмаков выступил с серией социально-экономических инициатив. Так, он предложил привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и привязать к уровню минимального потребительского бюджета, рассмотреть перспективу индексации пенсий, снять ограничения для работающих пенсионеров.

Президент в свою очередь пообещал продолжать обсуждение с главой ФНПР инициатив в налоговой и социальной сферах. По словам Путина, "многие из решений, которые были приняты на уровне правительства, на уровне президента, первоначально так или иначе, даже без широкой огласки, но инициировались именно профсоюзами, точнее напрямую Михаилом Викторовичем лично (Шмаковым. - Прим. "РГ")". "Мы и дальше будем работать так же продуктивно", - заверил президент. "Решения наши должны быть взвешенными, сбалансированными, они не должны наносить ущерб всем составляющим движения вперед и наверх, но у нас с вами так и получается. Часто получается в спорах, в достаточно жарких спорах, но в споре и рождается истина", - заметил Путин.

Отдельно президент отреагировал на слова Шмакова, который говорил о российских капиталах за границей. "Что касается капиталов, которые утекают, то они утекали, действительно утекали, и сейчас утекают, но и притекают, еще больше и больше, и в большом объеме. Я когда-то говорил, сейчас не буду повторять, предупреждал наших предпринимателей, чтобы они не очень рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом - может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно практически наступило", - заявил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford
Москва призвала Киев соблюдать права нацменьшинств
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии