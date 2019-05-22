Президент Владимир Путин, выступая 22 мая X съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), потребовал от представителей власти вести постоянный диалог с работодателями и профсоюзами.

На съезд ФНПР собрались около 700 профсоюзных деятелей со всей страны, чтобы обсудить ситуацию в экономике, вопросы заработной платы и защиту трудовых прав.

Владимир Путин в своем выступлении отметил, что таланты, образование и способности человека остаются основополагающей ценностью в современном развивающемся мире. Он пояснил, что во многом на их защиту направлены национальные проекты России и деятельность профсоюзов. "У профсоюзов особая роль - вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и ваш большой, уникальный опыт надежного партнерства с государством в этой сфере невозможно переоценить", - заявил глава государства. Президент отметил, что регулирование вопросов в трудовой сфере не бывает простым и гладким. Ведь интересы работников и работодателей зачастую кардинально расходятся. При этом Путин констатировал, что при активной и ответственной поддержке профсоюзов удается выстроить эффективную коммуникацию.

У профсоюзов особая роль - вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан

Путин подчеркнул необходимость пресекать самоуправство собственников предприятий, препятствующих деятельности профсоюзов. "Такое самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать такие вещи", - поставил задачу глава государства. Он пояснил, что, как правило, такое положение складывается в тех регионах, где "формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов Федерации не уделяют должного внимания сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры - такое тоже бывает - просто подстраиваются под сложившийся порядок, не имеют в регионах, к сожалению, на предприятиях ни авторитета, ни влияния, и в итоге люди предоставлены сами себе". Президент поручил правительству и властям регионов активизировать сотрудничество с работодателями и профсоюзами по проблемам соблюдения прав трудящихся. "Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо не откладывая активизировать работу в формате "власть - работодатели - профсоюз", задействовать возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях", - заявил Путин.

Глава ФНПР Михаил Шмаков выступил с серией социально-экономических инициатив. Так, он предложил привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и привязать к уровню минимального потребительского бюджета, рассмотреть перспективу индексации пенсий, снять ограничения для работающих пенсионеров.

Президент в свою очередь пообещал продолжать обсуждение с главой ФНПР инициатив в налоговой и социальной сферах. По словам Путина, "многие из решений, которые были приняты на уровне правительства, на уровне президента, первоначально так или иначе, даже без широкой огласки, но инициировались именно профсоюзами, точнее напрямую Михаилом Викторовичем лично (Шмаковым. - Прим. "РГ")". "Мы и дальше будем работать так же продуктивно", - заверил президент. "Решения наши должны быть взвешенными, сбалансированными, они не должны наносить ущерб всем составляющим движения вперед и наверх, но у нас с вами так и получается. Часто получается в спорах, в достаточно жарких спорах, но в споре и рождается истина", - заметил Путин.

Отдельно президент отреагировал на слова Шмакова, который говорил о российских капиталах за границей. "Что касается капиталов, которые утекают, то они утекали, действительно утекали, и сейчас утекают, но и притекают, еще больше и больше, и в большом объеме. Я когда-то говорил, сейчас не буду повторять, предупреждал наших предпринимателей, чтобы они не очень рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом - может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно практически наступило", - заявил президент.