Путин: Самоуправство предпринимателей, мешающих профсоюзам, недопустимо

Когда собственники или руководители предприятий отказываются от диалога с профсоюзами - это произвол и самоуправство. Такое поведение не допустимо. С таким заявлением Владимир Путин выступил на X съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"В том числе, с участием прокуратуры, надзорных органов, нужно пресекать подобные вещи”, - заявил президент. По его словам, чаще всего такое положение дел складывается в тех регионах, "где формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов не уделяют должное внимание сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры просто подстраиваются под сложившийся порядок".

В связи с этим Путин призвал правительство и региональные власти активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюз".