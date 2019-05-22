У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Рассекречены особенности Xiaomi Mi Band 4

22.05.2019,  
17:32
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сеть утекла очередная порция характеристик о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 4, который, как утверждается, будет представлен в течение ближайших нескольких месяцев.

Как пишет TechRadar со ссылкой на китайский сайт CNMO, опубликованные изображения дают повод предположить, что новинка будет похожа внешне на трекер предыдущего поколения Mi Band 3, но оснащенный цветным дисплеем. Интерфейс также слегка поменяется и станет более дружелюбным.

Кроме того, согласно материалам утечки, Xiaomi будет выпускать две версии браслета - с модулем NFC и без. Однако NFC-версия будет эксклюзивно доступна только в Китае. Пользователи в других странах, которым удастся ее раздобыть, скорее всего, не смогут использовать девайс в качестве средства бесконтактной оплаты.

Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei

Сообщается также, что Mi Band 4 получит поддержку Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 135 мАч, в то время как актуальная версия оснащается батареей на 110 мАч.

Конечно, эта информация может и не найти подтверждения, поэтому относиться к утечкам подобного рода стоит с определенной долей скепсиса. Информации о цене пока, разумеется, нет, но стоит учитывать, что ценник на девайсы Xiaomi (особенно у "серовозов") всегда был весьма гуманным.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: EA/Origin
The Sims 4 для всех - игру бесплатно раздают в Origin 12:50
В России упали цены на популярные китайские смартфоны 20.05.2019
Видео: OnePlus 7 Pro уничтожает iPhone XS Max в сравнительных тестах 20.05.2019
здоровье
Фото: iStock
Обновления Windows 10 ломают компьютеры 21.05.2019
Как понять, что ваш ребенок - "цифровой абориген" 04.03.2019
Проблемы со сном? Специалисты Ford придумали, как их решить 14.02.2019
Xiaomi
Еще не выпущенный смартфон-монстр Xiaomi стал самым мощным в мире 17.05.2019
Xiaomi Mi 9 SE официально пришел в Россию, названы цены 17.05.2019