В Сеть утекла очередная порция характеристик о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 4, который, как утверждается, будет представлен в течение ближайших нескольких месяцев.

Как пишет TechRadar со ссылкой на китайский сайт CNMO, опубликованные изображения дают повод предположить, что новинка будет похожа внешне на трекер предыдущего поколения Mi Band 3, но оснащенный цветным дисплеем. Интерфейс также слегка поменяется и станет более дружелюбным.

Кроме того, согласно материалам утечки, Xiaomi будет выпускать две версии браслета - с модулем NFC и без. Однако NFC-версия будет эксклюзивно доступна только в Китае. Пользователи в других странах, которым удастся ее раздобыть, скорее всего, не смогут использовать девайс в качестве средства бесконтактной оплаты.

Сообщается также, что Mi Band 4 получит поддержку Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 135 мАч, в то время как актуальная версия оснащается батареей на 110 мАч.

Конечно, эта информация может и не найти подтверждения, поэтому относиться к утечкам подобного рода стоит с определенной долей скепсиса. Информации о цене пока, разумеется, нет, но стоит учитывать, что ценник на девайсы Xiaomi (особенно у "серовозов") всегда был весьма гуманным.