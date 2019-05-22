Требования к банкам, которые имеют право работать с деньгами дольщиков и кредитовать застройщиков в рамках новой системы финансирования жилищного строительства, смягчили. Эту информацию "РГ" подтвердили в минфине.

По поручению президента в России идет поэтапный отказ от действующей сейчас системы долевого строительства жилья, когда стройку финансируют будущие собственники. Ее должно заменить так называемое проектное финансирование.

Уже с 1 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие деньги граждан, будут обязаны работать по новым правилам. Они не смогут пользоваться средствами дольщиков до тех пор, пока дом не будет полностью сдан. До этого момента деньги будущих собственников квартир будут лежать на специальных эскроу-счетах в банках. Возводить жилье застройщики будут на кредитные средства.

По действовавшим ранее правилам банки получали право открывать эскроу-счета и финансировать строительство в том случае, если имели рейтинг не менее "А-" по национальной рейтинговой шкале, присвоенный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Теперь к ним могут присоединиться банки, с рейтингом "ВВВ-".

В результате число кредитных организаций, работающих с эскроу-счетами, увеличится на треть: с 63 до 97.

Снижение требования к рейтингу поможет привлечь к финансированию жилищного строительства больше банков, чем сейчас, комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Как оказалось, уполномоченных банков оказалось недостаточно, чтобы в полной мере заменить средства дольщиков их кредитами.

Помимо этого практика показала, что некоторые уполномоченные банки не всегда охотно финансируют жилищные проекты, выдвигают жесткие требования к застройщикам и предлагают кредит под высокий процент. Чтобы расширить число авторизованных для работы в строительстве финансовых организаций, власти снижают требования к рейтингу. Это приведет к тому, что в число уполномоченных банков попадут игроки из второй "лиги", которые могут предложить более интересные условия по проектному финансированию.

При этом снижение требований к рейтингу не настолько серьезное, чтобы в эту сферу попали откровенно слабые и ненадежные кредитные организации, так что покупателям не следует беспокоиться за сохранность эскроу-счетов, указывает Маврия Литинецкая.

Впрочем, некоторые компании и после 1 июля не потеряют доступ к деньгам дольщиков и смогут обойтись без использования эскроу-счетов в банках. Условия, при которых это будет возможно, своим постановлением определило правительство России.

При разработке критериев, которые позволят застройщикам продолжить работу по прежней схеме, за основу были взяты такие параметры, как степень готовности дома и количество договоров долевого участия (ДДУ), заключенных с будущими собственниками жилья в конкретной многоэтажке.