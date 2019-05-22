Новости

В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 19:00
В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора 18:59
Шесть станций московского метро закроют на выходные 18:55
Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные 18:49
Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ 18:47
В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева 18:45
РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство 18:35
В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке 18:29
Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда 18:28
Видео: В Астрахани на автомобили упали столбы 18:22
Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года 18:07
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза 17:58
СК выяснит причины возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье 17:57
Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей 17:54
Москвичи стали реже покупать новые автомобили 17:51
В МИД Чехии официально прокомментировали концовку "Игры престолов" 17:50
В Мексике продадут имущество коррупционеров, чтобы помочь бедным 17:36
Воробьев: У США есть мастеровитые парни, повидавшие в хоккее 17:35
"Почта России" потратит 40 млрд рублей на цифровизацию сервисов 17:29
Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов" 17:25
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев 17:18
В Калининграде археологи нашли карманные солнечные часы XVI века 17:16
В Мексике продают авто бандитов и политиков, чтобы помочь бедным 17:00
На Порошенко завели дело о превышении служебных полномочий 16:59
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 18:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Открыты миру

Москву назвали "восходящей звездой" туризма
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Москва вошла в международный рейтинг городов, которые в ближайшее время могут стать новыми точками притяжения на мировой карте туризма. Аналитики назвали российскую столицу "восходящей звездой", отметив современную туристическую инфраструктуру и пока небольшое число иностранных гостей, говорится в международном рейтинге "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма". Его подготовили Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) и компания JLL.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Прежде чем присвоить категорию в рейтинге, эксперты проанализировали 50 городов по 70 различным показателям, включая размер туристического рынка, совершенство инфраструктуры, стоимость жизни, уровень здравоохранения, политику руководства города в области туризма. Москве дали категорию "восходящей звезды" и отметили ее готовность к туристическому буму. Также в эту группу попали Манила и Эр-Рияд. Успешные города, которые сегодня принимают гостей, - Берлин, Лондон и Сидней. Но эксперты предсказывают им высокую нагрузку из-за стремительного роста туристов. А вот Амстердаму, Барселоне и Праге уже сейчас тяжело справляться с большими потоками гостей.

Фото: Пресс-служба ООО "Колесо-ВДНХ"
В Москве появится самое высокое в Европе колесо обозрения

"Для туристического бума Москве не хватает упрощенного визового режима, без него сложно уговорить платежеспособных путешественников из США и европейских стран приехать к нам", - рассказывает "РГ" Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. По его словам, большинство американских туристов приезжают в Россию через порт Санкт-Петербурга, потому что для пассажиров круизных судов действует безвизовый въезд на 72 часа. "Учитывая интерес туристов к России, лайнеры мировых компаний делают исключение, останавливаясь в Санкт-Петербурге на целых два дня вместо одного. Это большая редкость, которая есть только в Венеции и Стокгольме", - говорит Цыганов. Причем к таким остановкам круизные компании делают специальные туры - один день интуристы проводят в культурной столице России, а второй день в Москве, куда едут "Сапсаном".

Для туристического бума столице не хватает упрощенного визового режима

"В первый год после введения безвизового въезда для пассажиров круизных судов их число выросло с 250 до 570 тысяч человек. А учитывая, что в мире всего 25,7 млн путешественников выбирают такие туры, это хороший показатель", - отмечает Цыганов. По его словам, в ближайшие годы число туристов в Москве будет заметно расти, а значит, и инфраструктура в городе будет меняться. Уже сейчас в центре становится больше пешеходных зон, уменьшается число частных парковок в пользу автобусных, появляются новые кафе и рестораны, а также отели.

Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Москва призвала Киев соблюдать права нацменьшинств
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии