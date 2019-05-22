Москва вошла в международный рейтинг городов, которые в ближайшее время могут стать новыми точками притяжения на мировой карте туризма. Аналитики назвали российскую столицу "восходящей звездой", отметив современную туристическую инфраструктуру и пока небольшое число иностранных гостей, говорится в международном рейтинге "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма". Его подготовили Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) и компания JLL.

Прежде чем присвоить категорию в рейтинге, эксперты проанализировали 50 городов по 70 различным показателям, включая размер туристического рынка, совершенство инфраструктуры, стоимость жизни, уровень здравоохранения, политику руководства города в области туризма. Москве дали категорию "восходящей звезды" и отметили ее готовность к туристическому буму. Также в эту группу попали Манила и Эр-Рияд. Успешные города, которые сегодня принимают гостей, - Берлин, Лондон и Сидней. Но эксперты предсказывают им высокую нагрузку из-за стремительного роста туристов. А вот Амстердаму, Барселоне и Праге уже сейчас тяжело справляться с большими потоками гостей.

"Для туристического бума Москве не хватает упрощенного визового режима, без него сложно уговорить платежеспособных путешественников из США и европейских стран приехать к нам", - рассказывает "РГ" Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. По его словам, большинство американских туристов приезжают в Россию через порт Санкт-Петербурга, потому что для пассажиров круизных судов действует безвизовый въезд на 72 часа. "Учитывая интерес туристов к России, лайнеры мировых компаний делают исключение, останавливаясь в Санкт-Петербурге на целых два дня вместо одного. Это большая редкость, которая есть только в Венеции и Стокгольме", - говорит Цыганов. Причем к таким остановкам круизные компании делают специальные туры - один день интуристы проводят в культурной столице России, а второй день в Москве, куда едут "Сапсаном".

Для туристического бума столице не хватает упрощенного визового режима

"В первый год после введения безвизового въезда для пассажиров круизных судов их число выросло с 250 до 570 тысяч человек. А учитывая, что в мире всего 25,7 млн путешественников выбирают такие туры, это хороший показатель", - отмечает Цыганов. По его словам, в ближайшие годы число туристов в Москве будет заметно расти, а значит, и инфраструктура в городе будет меняться. Уже сейчас в центре становится больше пешеходных зон, уменьшается число частных парковок в пользу автобусных, появляются новые кафе и рестораны, а также отели.