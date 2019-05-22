Бесплатные теннисные корты откроются на территории усадьбы Люблино

В рамках благоустройства территории усадьбы Люблино в столице откроются новые теннисные корты в двух создаваемых спортивных зонах. Об этом сообщили "РГ" в департаменте капремонта Москвы.

По данным ведомства, площадь обоих теннисных кортов составит порядка 500 квадратных метров. На трибуне для зрителей смогут комфортно расположиться около 200 болельщиков. Рядом построят раздевалку и павильон проката, разместят столы для игры в настольный теннис и площадку с силовыми тренажерами, где смогут заниматься все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями.

На данный момент корты уже готовы; ведется установка трибуны, которая расположится между двумя площадками для игры в теннис. В ближайшее время уложат еще один слой резинового покрытия и установят стойки для натягивания сетки.

В парке также создают дорожно-тропиночную сеть, строят сцену и павильон для мероприятий, оборудуют детские площадки. Вдоль Люблинского пруда обустроят уютную набережную и озеленят территорию. Все работы планируют завершить до конца этого года.