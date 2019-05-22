Бывшую промзону столицы превратят из депрессивного района в город-сад

Старым промышленным зонам Москвы не место на карте города. Их реорганизация - одно из важнейших направлений работы столичного стройкомплекса. Заброшенные депрессивные районы обретают вторую жизнь и становятся новыми точками роста мегаполиса. Реализацией одного из таких проектов занимается компания "РГ-Девелопмент".

В Москве, несмотря на плотную застройку, по-прежнему сохранились огромные пространства, которые практически не используются по назначению. Промышленные зоны занимают тысячи гектаров. Большинство из них прекратили производство много лет назад и превратились в хаотичные склады и свалки. Общая площадь промзон города составляет около 18 тысяч гектаров - это около 17 процентов всей территории Москвы в старых границах. Такие проекты имеют колоссальное значение для города, поскольку это фактически последний ресурс для выполнения глобальных задач, связанных с траекторией развития мегаполиса.

На территории бывшей промзоны N 41 возводится современный жилой квартал. Проект предусматривает строительство восьми жилых корпусов, четыре из которых уже введены в эксплуатацию. Место старых производственно-складских сооружений и автобазы займут новые общественные пространства, социальные объекты и технопарк. Последний позволит создать в городе новые рабочие места. Преобразования затронут территорию более чем в 30 гектаров.

"РГ-Девелопмент" начала реорганизацию промзоны N 41 "Октябрьское поле", расположенной на северо-западе столицы в районе Щукино, в 2015 году.

Реализация проекта началась на стыке старого и нового законодательства по комплексному и устойчивому развитию территорий - для Москвы он стал пилотным по правоприменительной практике нового федерального закона. Реорганизация осуществляется в рамках разработанного за счет инвестора и утвержденного правительством Москвы проекта планировки, который затрагивает площадь более чем 30 гектаров. Северо-Западный округ столицы - один из самых экологически чистых, именно здесь расположены пляжи Серебряного Бора, пригодные для купания, лесопарк Покровское-Стрешнево и Строгинский залив. Поэтому специалисты компании подошли к задаче строительства нового квартала максимально профессионально.

Щукино - это район, в котором с советских времен селились представители научной интеллигенции и военной элиты. Разрабатывая концепцию нового жилого квартала, проектировщики компании SPEECH - одного из ведущих проектных бюро России под руководством Сергея Чобана - очень бережно вписали его в архитектурный ансамбль сложившегося района.

Преобразования затронут территорию более чем 30 гектаров

Строительство первой очереди проекта завершилось в 2017 году - на улице Берзарина появились четыре современных жилых корпуса, выполненных в стиле неоклассицизма, характерном для середины XX века. Большое внимание было уделено комфорту жителей нового квартала. Это концепция "двор без машин", подземные паркинги, благоустроенные зоны отдыха, где занятия по душе найдут люди любого возраста. Отдельного внимания заслуживают квартиры - просторные, светлые, с большими кухнями и лоджиями, высокими потолками и панорамными окнами.

Возведение второй очереди ЖК "Октябрьское поле" стартовало в 2018 году. В ближайшее время на месте старой промышленной зоны построят еще четыре жилых корпуса, которые выполнят в современном и динамичном стиле. В составе нового квартала будут три детских сада на 240 мест, парки и скверы займут более полутора гектаров.

Проекты комплексного освоения территорий предусматривают детские площадки и пространства для занятий спортом. Фото: Пресс-служба РГ-Девелопмент

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, проект планировки также предусматривает модернизацию старых производств и возведение технопарка. Благодаря этому город получит новые рабочие места, а жители квартала при желании смогут вести свой бизнес в двух шагах от дома.

Еще один плюс нового квартала -отличная транспортная доступность. В 15 минутах ходьбы от жилых корпусов находится станция метро "Октябрьское поле", чуть дальше платформа МЦК "Панфиловская". Рядом ведется строительство Большой кольцевой линии и проектирование Рублево-Архангельской линии. Кроме того, в скором времени планируется провести работы по расширению улицы Берзарина.

Реорганизация территории бывшей промзоны № 41 - тот случай, когда усилия города, девелопера и самих жителей района совпадают

Приобретателем части объема масштабного проекта от "РГ-Девелопмент" выступает ДОМ.РФ, системообразующий игрок рынка жилой недвижимости.

ДОМ.РФ уже выкупил один из строящихся корпусов для реализации на его базе одного из своих проектов по развитию цивилизованного ранка арендного жилья. Предполагается, что жителями арендного дома станут люди с высоким уровнем достатка, имеющие стабильную работу и зарплату в московских компаниях. У таких жильцов достаточно высокие требования к качеству жилья, объему социальных услуг.

Эти же преимущества проекта оценили сотрудники Научно-исследовательского центра "Курчатовский институт", для которых девелопером предложены специальные условия на определенный пул квартир.

Соседний с Щукино район Хорошево-Мневники был выбран одной из пилотных площадок масштабного проекта реновации российской столицы. По итогам проведенного конкурса победила концепция по превращению всего района в зеленый город-сад, где каждый квартал будет отличаться от другого своими цветущими деревьями: яблонями, вишней или сиренью, что сделает жизнь в этом месте еще более яркой и разнообразной.

"Реализация мероприятий по реорганизации территории бывшей промзоны N 41 "Октябрьское поле" - это именно тот случай, когда усилия города, девелопера и самих жителей района совпадают. Есть уверенность, что в скором времени этот престижный район превратится в зеленый остров счастья внутри мегаполиса", - отметила генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.