Цена комнаты в Москве сравнялась со стоимостью автомобиля

Стоимость самой дешевой комнаты в столице и автомобиля среднего класса в Москве почти равны. К такому выводу пришли в крупной компании, занимающейся продажей и арендой недвижимости c 1990 года.

Так, по данным экспертов компании, минимальная стоимость комнаты в столице составляет 1,8 млн рублей. Площадь такой комнаты 11 кв. метров из 74 квадратов общей площади 4 комнатной квартиры в Зеленограде. На территории внутри МКАД минимальная стоимость комнаты незначительно выше: 1,8 млн при площади 9 кв м в трехкомнатной квартире общей площадью 63 кв м в Лианозово. Как отмечают в компании, за эту цену вполне можно купить новый автомобиль среднего класса различных марок.

Впрочем, однокомнатные квартиры окраин и центра Москвы рознятся. Так, за комнату на 3 последнем этаже Садовой-Каретной улицы, 20 продают за 2,5 млн рублей, при этом ее метраж составляет 11 метров. В соседнем доме, за аналогичную комнату не на последнем этаже просят 4 млн.

Аналитики отмечают, что объем предложения комнат на столичном рынке недвижимости ограничен, их доля не превышает 3%. Данный показатель не меняется уже на протяжении нескольких лет.

