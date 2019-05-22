Дачные участки в 46 регионах страны стали доступнее для покупки. По сравнению с маем прошлого года загородная недвижимость подешевела в среднем на восемь процентов. К такому выводу пришли специалисты портала "Мир квартир". Корреспонденты "РГ" провели собственный анализ и выяснили реальную картину на местах. Показания совпали не везде.

Рассматривались щитовые домики на шести сотках, деревенские дома и коттеджи. Наиболее доступными они оказались в Ивановской области. Такая покупка обойдется в 427 тысяч рублей. Дачи в Иванове упали в цене на 14,6 процента, с оценкой согласны и местные риелторы.

В этом регионе, как и во Владимирской области, вдоль дорог можно встретить множество брошенных участков. Полуразрушенные домики зияют пустыми глазницами окон даже в таких престижных местах, как Плес.

Как рассказала "Российской газете" эксперт агентства недвижимости "Усадьба" Надежда Тихомирова, то же самое наблюдается в Костромской области.

Как рассказала Надежда Тихомирова, недавно в Нерехтском районе прекрасная дача с шикарным домом "ушла" всего за 200 тысяч рублей. "Сейчас вопрос "выживания огородом" уже не актуален, - уверена она. А те, кто мечтал об отдыхе от городской суеты, поняли, что только отдыхать на даче не получится".

В Кировской области, по подсчетам "Мира квартир", дача в среднем стоит 430 тысяч рублей. За год она подешевела на 9,3 процента. Однако, по мнению кировского специалиста по загородной недвижимости Яна Орешковича, эта цифра не отражает истинной картины.

- Чтобы быстро продать дачу, цену нужно скидывать не на проценты, а где-то вдвое, - говорит Ян Орешкович. - И это еще не гарантия, что ее купят.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Ольга Бухарова

По его словам, дело не в изменениях законодательства - это время изменилось. Дача была интересна предыдущим поколениям. Сейчас такой вариант отдыха морально устарел.

В десятку регионов с заметным падением цен на дачные домики аналитики включили и Ростовскую область. Дача стоит здесь в среднем около 1,4 миллиона рублей, год назад предложение было на 11,2 процента дороже.

- На мой взгляд, 11,2 процента - это мягко сказано, - считает председатель Таганрогского отделения Союза садоводов России Анатолий Иващенко. - Цены на дачи упали не менее чем на 15-16 процентов. Причина - очень низкая покупательская способность населения. У людей просто нет денег.

Иващенко и сам продал землю и дом. Успел это сделать, потому что сейчас спроса нет. В СНТ "Связист", например, что в 30 км от Ростова, объявления о продаже висят уже год. Хозяева готовы уступить, но торговаться не с кем.

"Бедного садовода зажали налогами и сборами, штрафами так, что все бегут оттуда", - сетует Иващенко.

В Пермском крае дачи предлагаются втрое дороже, чем в Иваново. Купить участок с домиком здесь можно примерно за 1,3 миллиона рублей. За год цена упала на 6,7 процента.

- Причиной снижения стоимости стала слишком продолжительная экспозиция подобных объектов, - такое мнение высказал глава департамента оценки пермской компании "Инвест-Аудит" Евгений Железнов. - Иногда загородные дома продаются не один год, что отражается на стоимости сделок.

Покупателей привлекают небольшие и недорогие объекты. Мода на крупные загородные дома прошла. К слову, в Перми популярной стала покупка участков под застройку.

- Люди приобретают их в надежде поправить свое финансовое положение и через пару-тройку лет самостоятельно заняться строительством, - объяснил Железнов. - Схема успешно реализуется, о чем свидетельствует рост объемов индивидуального жилищного строительства в регионе.

По наблюдениям гендиректора агентства недвижимости "Диал" Александра Дмитриева, спрос на дачи в пригородах Екатеринбурга - 15-20-километровой зоне - остается высоким.

Однако он начал менять стратегию продаж: уже реже предлагает дома в садоводческих товариществах и чаще - участки без подрядов в коттеджных поселках. Последние в глазах покупателей выглядят предпочтительнее.

- Стоимость дач в самом активном сегменте - бюджетном - в последние годы показывает тенденцию к снижению на 10-15 процентов, - говорит Александр Дмитриев. - Если раньше бюджетную дачу в товариществе можно было приобрести за 600-800 тысяч рублей, то сейчас примерно за 540-720 тысяч.

По данным исследования, Свердловская область, наоборот, стала одной из немногих, где цены на дачи за год заметно выросли - на семь процентов. Купить домик можно в среднем за 1,64 миллиона рублей.

Корреспондент "РГ" обзвонил екатеринбургские агентства недвижимости и выяснил, что на стоимости дач сказывается высокое предложение. По оценкам риелторов, за год оно выросло до 20 процентов. Вместе с тем цены предложения не корректируются так существенно, как можно было ожидать.

- Во многих случаях дача, что называется, есть не просит, и покупателя на нее можно искать годами, - говорит Александр Дмитриев. - Кроме того, у продавцов сложилось мнение, что садовые домики могут быть востребованы у небогатых людей, перебирающихся на постоянное место жительства из других регионов, - в качестве временного жилья.

Екатеринбургские эксперты отметили, что цены предложения как правило на 10 процентов ниже тех, по которым реально проходят сделки.

В целом по стране садоводы сетуют, что в последнее время их жизнь усложнилась.

- Я свою дачу обрабатываю уже 40 лет, но этот год, наверное, последний, - рассказала садовод из Костромы Ольга Иваева. - А тут еще председатель расстроил: теперь и водонапорную башню, и все общее садовое имущество придется переоформлять в совместную собственность членов товарищества, и каждому придется платить дополнительные налоги.

Картошка и овощи на такой даче получатся "золотыми", вздыхает она. И добавляет с грустью: видимо, придется землю бросать, хотя и очень жалко, столько трудов в нее вложено.

К слову, в Костромской области практически в каждом коллективном саду есть брошенные участки, на которые хозяевам не удается найти покупателей. Дачные земли в черте города мэрия постепенно переводит в зону жилой застройки. А те, что еще числятся коллективными садами, но не полностью обрабатываются, страдают от набегов хулиганов и неразумных соседей.

Так, недавно в Костроме из-за неумелого пала травы и прошлогоднего мусора почти полностью выгорел коллективный сад "Огонек-2": площадь пожара превысила 10 гектаров, пламенем оказались уничтожены десятки садовых домов.

Ростовская область с ее южным климатом и благодатными землями, напротив, усеяна множеством дач. Но здесь говорят так: владелец испытывает счастье дважды - когда приобретает дачу и когда ее продает. Народ тянется к земле, но вскоре у многих интерес пропадает.

- Прежде чем получишь урожай, разоришься на уплате взносов, платежах за воду, электричество, вывоз мусора, - говорит Анатолий Иващенко. - А еще процветает воровство председателей товариществ...

- Мы наблюдаем, что все большее количество дач выставляется на продажу, а спрос на них идет на убыль, - полагает генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко. - Этот актив все труднее продать, и цены год от года снижаются. Дача всегда была возможностью дешевого сезонного досуга. Однако его предпочитает по большей части старшее и среднее поколение, а молодежь все чаще выбирает другие виды отдыха. В связи с дачной реформой серьезно увеличилась стоимость содержания этой недвижимости, и многие задумались о том, чтобы избавиться от прежде любимых шести соток. Изменения в законодательстве подтолкнули многих собственников не к переоформлению собственности, а, наоборот, к ее продаже.