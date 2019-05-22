Молодые предприниматели выбирают таунхаусы

Таунхаусы, один из самых популярных типов недвижимости на Западе, постепенно завоевывают и Подмосковье.

Развиваясь в силу особенности застройки как загородный формат жилья, они представлены в самом различном ценовом диапазоне: от скромных кирпичных строений площадью менее 100 квадратных метров до роскошных апартаментов, площадь которых превышает несколько сотен квадратов. Конечно, премиальных проектов на рынке гораздо меньше, но они вполне способны составить конкуренцию привычному "коттеджному" формату.

По данным департамента загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимость", сегодня на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья в продаже находятся почти 55 тысяч объектов. Это на 12 процентов ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Абсолютное большинство лотов (72 процента) - это участки без подряда (УБП), 14 процентов - квартиры в малоэтажных домах (МЖД), еще 7 процентов предложения приходятся на коттеджи и столько же - на блокированную застройку (таунхаусы и дуплексы).

По классам 80 процентов объектов принадлежат сегменту "эконом", 13 процентов - комфорт-классу, 3 процента - "бизнесу" и 4 процента - высшим ценовым сегментам.

Как отмечают участники рынка, таунхаусы как альтернативу частному дому выбирает прежде всего молодое поколение предпринимателей и менеджеров, привыкшее тратить заработанные деньги с умом. Полезная площадь таунхауса не уступает жилой площади коттеджа, при этом налог на таунхаусы ниже. Прилегающий к таунхаусу участок, как правило, гораздо скромнее территории вокруг частного дома. Нескольких соток вполне достаточно, чтобы организовать барбекю или детскую площадку, и при этом существенно сократить расходы на содержание территории.

Такой формат жилья оценят и семьи с детьми. При том, что таунхаусы премиального уровня сопоставимы по стоимости с трехкомнатной квартирой в Москве, их неоспоримое преимущество - возможность проводить много времени на свежем воздухе, на природе. Кроме того, такие поселки имеют несколько уровней безопасности, и можно спокойно отправлять ребенка гулять одного или в компании сверстников.

Таунхаусы могут стать "золотой серединой" для тех, кто, с одной стороны, устал от плотной застройки города, а с другой - не хочет абсолютной изоляции. Покупая дом в таком поселке, можно быть уверенным в окружении и очень быстро наладить дружеские отношения с соседями.

Премиальные таунхаусы сопоставимы по стоимости с трехкомнатной квартирой, но их преимущество - возможность проводить много времени на свежем воздухе

Конечно, у жизни за городом есть и определенные проблемы, с которыми застройщики вынуждены считаться. Основные - это недостаток инфраструктуры и транспортная доступность. Наиболее благополучное в этом отношении Новорижское шоссе - обновленная скоростная многополосная трасса, вдоль которой активно строятся торговые, деловые и развлекательные центры.

Многое зависит и от самих застройщиков: от намерения и финансовых возможностей развивать инфраструктуру на территории своих жилых комплексов. В этом отношении преимущество - у крупных компаний, которые способны не только построить, но и впоследствии содержать объекты. Например, в портфеле Villagio Estate, одного из ведущих девелоперов Новорижского направления, есть три поселка таунхаусов, которые по своим параметрам сопоставимы с частными домами самого высокого класса. Все они находятся примерно в 23 километрах от Москвы и вместе с элитными коттеджными проектами компании cоставляют единую систему инфраструктуры и парков. Жители могут свободно перемещаться из одной территории в другую, пользоваться всеми спортивными площадками, детскими садами и школами, расположенными максимум в 5-10 минутах езды от дома.

Все три проекта таунхаусов рассчитаны на различные бюджеты. Так, современный дом площадью 169 квадратных метров в Futuro Park обойдется в 15 миллионов рублей. За эти деньги владелец получит в качестве бонуса панорамные окна и эксплуатируемую кровлю. За 19,7 миллиона рублей можно приобрести таунхаус Park Fonte - его площадь уже немногим менее 300 квадратных метров, а расположен он в березовой роще с видом на озеро. Угловая секция в жилом поселке Park Avenue, "флагмане" компании, будет стоить уже минимум 29 миллионов рублей (площадь - 364 квадратных метра).

Впрочем, таких предложений остается все меньше и меньше, поэтому с поездкой на Новую Ригу стоит поспешить.