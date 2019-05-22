Московская детская железная дорога откроется 26 мая

В подмосковном поселке Кратово в ближайшее воскресенье откроется Московская детская железная дорога. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЖД.

Напомним, что решение о создании детской железной дороги было принято в октябре 1935 года на слете школьников Раменского района. В будущем году летом пионеры начали строить дорогу. 2 мая 1937 года было открыто движение поездов. На дороге курсировали паровозы ВЛ-1 (Владимир Ленин) и ИС-1 (Иосиф Сталин). А станции именовались Путь Ильича (ныне станция Юность) и Школьная. Длина дороги составила чуть более 2 км. Затем дорога удлинилась до 4 км, на ней появилась новая станция "Пионерская".

В 2005 году прошла полная реконструкция московской детской железной дороги - заменен путь, введена новая микропроцессорная система автоблокировки, сменился подвижной состав. Так, теперь курсирует состав из шести вагонов и двух тепловозов ТУ2. В настоящее время на детской железной дороге занимаются юные железнодорожники из 25 школ Люберецкого, Раменского, Воскресенского районов и города Жуковского, а также ребята из московских кружков "Юный железнодорожник".

Отметим, что новый, 82 сезон на дороге откроется в 11:00. Первый поезд отправится в рейс в 12:00 под управлением лучшего машиниста Московской детской дороги, а такой выбирается по итогам года. В этот же день пассажиры совершат путешествие по узкоколейной дороге в 13:00 и 14:00.

С 28 мая МДЖД начнет работать в обычном режиме: со вторника по воскресенье. Добраться до детской узкоколейки и станции "Юность" можно от платформы "Отдых" Казанского направления МЖД. К слову, станция "Пионерская" расположена почти на берегу Кратовского озера в парке культуры и отдыха.