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22.05.2019 13:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На сентябрьских выборах в Москве можно будет проголосовать онлайн

Текст: Ирина Огилько

Сегодня депутаты столичного парламента приняли закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов МГД седьмого созыва. Такое решение было принято в ходе заседания МГД.

Эксперимент пройдет всего в нескольких округах, впрочем, в каких, станет ясно к концу лета. "Важно отметить, что в округе, где пройдет эксперимент, у избирателей будет право выбрать формат голосования: проголосовать дома или в другом месте через смартфон или прийти на традиционный избирательный участок, - поясняет председатель столичного парламента Алексей Шапошников. - Москва всегда выступала флагманом по внедрению новых современных технологий и готова к проведению эксперимента технически и законодательно. На участках с дистанционным голосованием будет увеличено число членов участковой избирательной комиссии до 14 человек. Также закрепляется порядок обжалования нарушений избирательных прав граждан РФ при проведении эксперимента. 

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Прокомментировал новый закон для "РГ" заместитель председателя комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам МГД Александр Семенников: 

- В Москве более 250 госуслуг можно получить в электронном виде. Такой возможностью пользуются более 70% москвичей, Москва сейчас входит в топ-5 городов, активно внедряющих технологии будущего. Так что технически мы готовы к дистанционному электронному голосованию. Но для этого, на мой взгляд, необходимо абсолютное доверие избирателей к этой технологии. И пока конечно, никакого запрета на бумажные технологии не будет, у людей всегда должен быть выбор. Решение о том, в каких одномандатных округах будет проходить дистанционное голосование решит Мосгоризбитком. Все технические вопросы тщательно отрабатываются специалистами, особое внимание уделяется исключению любых махинаций с волеизъявлением. Голосование будет вестись из личного кабинета избирателя на портале госуслуг, поэтому не важно, с какого устройства в него заходить. Перед тем, как запустить систему в работу, она пройдет специальное тестирование, на него пригласят журналистов и представителей политических партий. Сомневаться не приходится - все будет по-честному.

Кстати, электронные голосования распространены в Эстонии, Канаде, Женеве.

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