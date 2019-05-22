На сентябрьских выборах в Москве можно будет проголосовать онлайн

Сегодня депутаты столичного парламента приняли закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов МГД седьмого созыва. Такое решение было принято в ходе заседания МГД.

Эксперимент пройдет всего в нескольких округах, впрочем, в каких, станет ясно к концу лета. "Важно отметить, что в округе, где пройдет эксперимент, у избирателей будет право выбрать формат голосования: проголосовать дома или в другом месте через смартфон или прийти на традиционный избирательный участок, - поясняет председатель столичного парламента Алексей Шапошников. - Москва всегда выступала флагманом по внедрению новых современных технологий и готова к проведению эксперимента технически и законодательно. На участках с дистанционным голосованием будет увеличено число членов участковой избирательной комиссии до 14 человек. Также закрепляется порядок обжалования нарушений избирательных прав граждан РФ при проведении эксперимента.

Прокомментировал новый закон для "РГ" заместитель председателя комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам МГД Александр Семенников:

- В Москве более 250 госуслуг можно получить в электронном виде. Такой возможностью пользуются более 70% москвичей, Москва сейчас входит в топ-5 городов, активно внедряющих технологии будущего. Так что технически мы готовы к дистанционному электронному голосованию. Но для этого, на мой взгляд, необходимо абсолютное доверие избирателей к этой технологии. И пока конечно, никакого запрета на бумажные технологии не будет, у людей всегда должен быть выбор. Решение о том, в каких одномандатных округах будет проходить дистанционное голосование решит Мосгоризбитком. Все технические вопросы тщательно отрабатываются специалистами, особое внимание уделяется исключению любых махинаций с волеизъявлением. Голосование будет вестись из личного кабинета избирателя на портале госуслуг, поэтому не важно, с какого устройства в него заходить. Перед тем, как запустить систему в работу, она пройдет специальное тестирование, на него пригласят журналистов и представителей политических партий. Сомневаться не приходится - все будет по-честному.

Кстати, электронные голосования распространены в Эстонии, Канаде, Женеве.