В мире
22.05.2019 16:26
Союз. Беларусь-Россия - № 18(886)

Научно-технический конкурс учащихся Союзного государства прошел в Королеве

Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства прошел в подмосковном Королеве.

В нем приняли участие 15 команд из России и 7 - из Беларуси. Среди участников - юные изобретатели и исследователи, победители международных, федеральных, республиканских и региональных конкурсов научно-технического творчества в возрасте от 14 до 18 лет. Программа состязаний включала восемь научных секций: техническое моделирование и конструирование, мультимедийные технологии, астрономия и космонавтика, программирование и вычислительная техника и др. Организаторами конкурса выступили Министерство просвещения РФ и Министерство образования Беларуси.

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