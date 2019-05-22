Опубликовано видео с места ликвидации боевиков под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал фотографии и видео с места ликвидации боевиков, готовивших серию терактов во Владимирской области.

Напомним, в ночь на 22 мая в город Кольчугино Владимирской области появился спецназ. С 00.35 власти ввели в населенном пункте особый режим проведения контртеррористической операции (КТО). Поводом для появления силовиков в райцентре стала полученная оперативниками информация о том, что в одном из частных домов Кольчугино скрываются вооруженные преступники, которые планировали совершить теракт.

На опубликованных кадрах видно, что бандиты засели в одноэтажном деревянном доме. Группы спецназа пошли на приступ под прикрытием штурмовых щитов. Судя по фото с места спецоперации, преступники отстреливались от силовиков с помощью двух пистолетов Макарова. Также в ходе обысков удалось обнаружить самодельную бомбу со встроенным телефоном.

- Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы, - рассказали в НАК.

Среди силовиков и мирного населения во время спецоперации никто не пострадал. Личности бандитов удалось установить. По данным Оперативного штаба НАК, они оказались сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.

Когда перестрелка закончилась, на месте боя силовики обнаружили экстремистскую литературу, оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Как уточнили в региональном УФСБ, с 8 часов 40 минут 22 мая режим контртеррористической операции на территории города Кольчугино Владимирской области по решению начальника управления ФСБ по Владимирской области снят.

- В результате КТО ликвидированы угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам граждан, - сообщили в ведомстве.

После уничтожения террористов губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поблагодарил сотрудников ФСБ за "блестяще проведенную операцию" по ликвидации боевиков в Кольчугино.

- Бандиты скрывались в частном секторе Кольчугино. В считанных метрах от мирных жителей, ничего не подозревавших о том, в какой опасности они находятся. Это очередной сигнал всем нам о том, насколько близко террористическая угроза. Это происходит не где-то на Ближнем Востоке, а здесь, рядом, где мы мирно живем, работаем, растим детей, - написал Владимир Сипягин на своей странице в социальной сети ВКонтакте.