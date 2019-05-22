Опыт "ПГС проекта" поможет молодежи выбрать путь в профессии

Основатель компании Виталий Горбанев проведет ряд выступлений для студентов с рассказом о том, как найти свое дело, достичь успеха и раскрыть лидерский потенциал. А на форуме Столля Виталий расскажет о том, как работают с молодыми сотрудниками в компании "ПГС проект".

Лекцию о лидерстве прочтет для студентов основатель инжиниринговой компании "ПГС проект" Виталий Горбанев. На личном примере он расскажет, как найти дело, которое будет вдохновлять и приносить доход. Начав как рядовой проектировщик, Виталий со временем встал во главе большого коллектива. В 2019 году он запустил необычную программу стажировок для ребят, которые хотят состояться в профессии и, возможно, открыть свой бизнес.

- Моя миссия - созидай и отдавай. Поэтому хочу поделиться с молодежью - теми, кто только учится, и начинающими предпринимателями - опытом, который я накопил при развитии "ПГС проекта", - объясняет Горбанев. - На оригинальность не претендую, просто раскрою те идеи, которые помогли и помогают развиваться мне самому, опираясь на реалии бизнеса, связанного с проектированием зданий и сооружений. Мы работаем по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, активно "покоряем" Крым, недавно обрели партнеров в Тюмени и Санкт-Петербурге. Думаю, из такой практики есть что почерпнуть. Мне всего 31 год, хвастаться и изображать из себя гуру рано. Но и оставлять уже накопленные знания при себе было бы неправильно.

Виталий Горбанев планирует выступления перед студентами строительных специальностей в нескольких городах страны. Первая встреча - со студентами строительного факультета ВГТУ - прошла в Воронеже 15 мая. Кроме того, у основателя "ПГС проекта" выйдет книга: через конкретные, порой забавные, истории он раскроет свой путь к лидерству. Для тех, кто сам мечтает достичь успеха, Виталий готовит подборку полезных советов и методик саморазвития, а также чек-листы, по которым каждый сможет контролировать личную динамику.

Ну а на днях он представит опыт компании на предпринимательском форуме http://forumstollya.ru/ имени Вильгельма Столля, который пройдет в Воронеже 23 и 24 мая. Практические семинары, тренинги и дискуссии в рамках этого события посетят более двух тысяч бизнесменов Центрального Черноземья. Виталий Горбанев выбран одним из спикеров образовательной программы. Он расскажет владельцам компаний о "ПГС проект lite" - новом направлении своего бизнеса, связанном с обучением молодых специалистов и их мотивацией к лидерству.

Фото: Группа компаний "ПГС проект"

- Многие организации в сфере проектирования (и - шире - оказания услуг) сегодня сталкиваются с проблемой подбора персонала. На рынке нет людей с нужной квалификацией, у готовых, зачастую вполне достойных, специалистов может не быть навыков работы в коллективе или прямой коммуникации с заказчиками. Случается, что приходят ребята с хорошим потенциалом, но не готовые сразу впрягаться в работу наравне с уже имеющимися сотрудниками. А возиться с новичками в большом коллективе нередко некому. У нас в "ПГС проекте", например, более ста человек, и они сосредоточены на выполнении обязательств перед клиентами и партнерами, - признается Горбанев. - Поэтому мы создали своего рода "инкубатор" для архитекторов и проектировщиков. "ПГС проект lite" позволяет им, работая над небольшими проектами, попробовать себя в разных ипостасях и лучше понять свои возможности.

Стажировки для студентов - довольно распространенное явление. В Воронеже этим инструментом обучения и найма активно пользуются IT-компании. Однако там делают упор на то, чтобы дать ребятам исполнительские навыки. В "ПГС проекте" рассчитывают, что "лайтовые" задачи помогут молодежи разобраться и в ведении бизнеса. По словам Горбанева, современный специалист должен быть не только грамотным исполнителем, но и лидером в своем направлении, чувствовать потребности рынка и соотносить их с пожеланиями клиентов (а иногда и предвосхищать их, предлагая инновационные решения).

Участники "ПГС проект lite" учатся привлекать и выполнять несложные заказы - на капремонт, реставрацию, проектирование маленьких объектов нового строительства. За такую работу десять лет назад брались основатели компании, когда были еще никому не известной студенческой командой. Со временем фирма переключилась на масштабные задачи - проектирование крупных промышленных сооружений и жилых комплексов. Но небольшие заказы на рынке остались, они способны приносить прибыль и идеально подходят для молодых специалистов, считает Виталий Горбанев:

Фото: Группа компаний "ПГС проект"

- Наши стажеры учатся выбирать оптимальные решения, обсуждать их с заказчиками (для чего нужны одновременно гибкость и настойчивость), понимать экономику проектов и цену собственного труда, пути увеличения прибыли. Мы разрешаем рисковать и ошибаться, но на качестве конечного продукта это не отражается, поскольку работой над каждым "лайтовым" проектом руководит опытный ГИП. Ребята набивают руку на реальных задачах и в условиях реальной конкуренции с местными архитектурными студиями и проектными институтами. Они понимают, что не только "прокачивают" свои профессиональные навыки, но и участвуют в развитии города.

По итогам курса в "ПГС проект lite" самые перспективные стажеры будут приняты в "материнскую" компанию. Горбанев не исключает, что некоторые начнут свой бизнес, и надеется, что это позитивно повлияет на воронежский рынок проектирования. "Если другие организации подхватят нашу инициативу и запустят похожие программы для обучения молодых кадров, мы будем только рады", - уверяет он. Опыт "ПГС проект lite" уже можно назвать удачным. В ближайшее время компания планирует запуск аналогичного проекта для студентов архитектурных специальностей.

Разговор о том, как эффективно развивать потенциал сотрудников, продолжится на воронежском форуме "Зодчество", где ноу-хау "ПГС проекта" обсудят профессионалы в области архитектуры и градостроительства.