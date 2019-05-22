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22.05.2019 11:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По Москве-реке начали ходить цветные трамвайчики-кабриолеты

Текст: Ирина Огилько
В столице помимо традиционных речных трамвайчиков стали курсировать яхты-трамвайчики. Их отличает необычный дизайн, яркая расцветка и складная стеклянная крыша. Об этом сообщает комитет по туризму Москвы.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

С начала мая они ходят ежедневно с 11.00 до часа ночи по двум маршрутам: от гостиницы "Украина" или от Парка Горького. Основная особенность таких трамвайчиков - стеклянная телескопическая крыша, которую в хорошую погоду можно сложить, и тогда трамвайчик превратится в кабриолет. Различаются они по цвету: так, желтый трамвайчик называется "Подсолнух", голубой - "Незабудка", розовый - "Роза" и другие. Они оборудованы аудиогидом на шести языках: русском, английском, китайском, испанском, французском, немецком. Каждое судно вмещает 44 пассажира.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
На Москве-реке открывается летняя навигация

Речные прогулки с наступлением лета становятся все популярнее в Москве. Ведь маршруты водного транспорта проходят мимо основных достопримечательностей города, и с воды исторические здания выглядят совсем по-другому нежели с суши или второго этажа экскурсионного автобуса. Как рассказали РГ" в пресс-службе ФГБУ "Канал им. Москвы", наиболее популярные места у туристов на прогулочных судах - это окрестности Воробьевых гор, Деловой центр "Москва-Сити" и Кремль. Эти же места выбирают в качестве прогулочного места по реке школьники во время празднования выпускного в школе. Не исключено, что в этом году разноцветные речные трамвайчики будут задействованы в выпускном вечере.

К слову, сейчас 2-3 часовая прогулка на цветном трамвайчике составляет от 900 до 2200 рублей, стоимость аналогичной поездки на привычном городском речном трамвайчике от 500 до 1000 рублей без еды.

Кстати, в будущем году в столице может появиться новый вид общественного транспорта - водный. Пилотный маршрут пройдет по Москве-реке от Киевского вокзала до Нижних Мневников. На пути будет семь остановок-причалов: Киевский Вокзал, Красная Пресня, Набережная Тараса Шевченко, Западный Порт, "Сердце столицы", Верхние Мневники, Нижние Мневники. Причалы располагаются недалеко от станций метро, Московского центрального кольца и остановок наземного пассажирского транспорта. Оплатить проезд можно будет по городским тарифам, в частности, картой "Тройка".

Отметим, что навигация открывается в последних числах апреля и заканчивается в октябре.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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