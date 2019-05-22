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22.05.2019 11:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московских домах поменяют проводку

Текст: Ирина Огилько

В рамках программы капремонта Москвы в 94 домах на юго-западе столицы будет полностью заменена система электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Москвичи смогут оплатить коммуналку через мобильное приложение

Как пояснили в Фонде, электропроводка в домах требует замены из-за износа и не соответствия современным стандартам. Поэтому в этих домах пройдет полная замена всей внутридомовой инженерной системы: проложат кабель-каналы, поменяют силовые кабели, установят энергосберегающие светильники, проведут замену поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств и многое другое. К слову, такая замена позволит выдерживать высокие нагрузки при работе современной бытовой техники. А вот ремонтные работы не слишком отразятся на качестве жизни жителей, поскольку сначала пройдет монтаж оборудования, и лишь после этого, когда новое оборудование будут подсоединять к квартирному счетчику, электричество будет временно отключено.

Так же напомним, что в этом году в рамках программы будут заменены 1,8 тыс. лифтов, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.

Напомним, что Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Москве стартовала с 2015 года, сейчас в нее включены 27 тыс. 919 домов площадью 248,8 млн кв. м.

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