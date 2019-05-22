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22.05.2019 19:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Прошла жеребьевка Международного студенческого баскетбольного кубка

Текст: Илья Трисвятский
В Центре спортивных технологий и сборных команд департамента спорта Москвы состоялась жеребьевка группового этапа второго по счету Международного студенческого баскетбольного кубка (МСБК) среди мужских команд. Турнир, в котором примут участие два состава студенческой сборной России, состоится с 28 мая по 3 июня в УСЗ "Игровой" и СК "Янтарь".
Финальный матч МСБК Россия- Беларусь в 2018 году Фото: пресс-служба АСБ Финальный матч МСБК Россия- Беларусь в 2018 году. Фото: пресс-служба АСБ
Финальный матч МСБК Россия- Беларусь в 2018 году. Фото: пресс-служба АСБ

В турнире, организованном Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ) при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) и департамента спорта города Москвы, сыграют 12 команд из 11 стран Европы, Азии и Океании. Для россиян и большинства участников предстоящие матчи станут важным этапом соревновательной подготовки к летней Универсиаде, которая пройдет в июле в итальянском городе Неаполь.

Полностью результаты жеребьевки группового этапа:

группа А: Сербия (университет города Ниш), Украина ("Политехник", Харьков), Босния и Герцеговина ("Игокеа", Лакташи);

группа В: Россия-1, Франция (университет Бордо), Израиль ("Междисциплинарный центр" в Герцлии);

группа С: Россия-2, Хорватия (государственный университет в Копривнице), студенческая сборная Тайваня;

группа D: Словения (Приморский университет Копера), Австралия (университет Монаша, Мельбурн), студенческая сборная Монголии.

Фото: РИА Новости
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Согласно регламенту соревнований, по две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф. Команды, занявшие последние места в группах, разыграют между собой 9-12-е места.

Все кандидаты в сборную России на участие в предстоящей Универсиаде разбиты на два состава: оба сформированы на основе бывших и действующих игроков АСБ, а также баскетболистов-студентов, выступающих в клубах Единой лиги ВТБ и суперлиги. По итогам МСБК главный тренер национальной команды Андрей Павленко определится со списком претендентов на поездку в Италию.

Почетными послами МСБК стали олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по баскетболу Сергей Тараканов и бронзовый призер Олимпиады-2008, двукратная вице-чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, а ныне генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу Светлана Абросимова.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Для меня большая честь быть послом МСБК, - сказал Тараканов. - Представительские функции не самые сложные, но очень ответственные. Серьезно к ним отношусь. Свою задачу сейчас я вижу в популяризации баскетбола. Мы члены одного клуба людей, любящих этот вид спорта. Вместе делаем большое и важное дело. Я давно дружу с АСБ, выражаю большое уважение тому, что делает ассоциация".

Светлана Абросимова, возглавлявшая Международную студенческую баскетбольную лигу (МСБЛ) в течение нескольких сезонов подряд с момента ее основания, выразила благодарность АСБ. "В самый сложный для МСБЛ момент АСБ предложила нам свою помощь. Мы придумали этот формат, получивший воплощение в МСБК. Можно сказать, что турнир не только сохранился, но и продолжил свое развитие, вышел на новый уровень. Приятно быть частью этого проекта", - отметила Абросимова.

В прошлом году в первом розыгрыше МСБК в Москве, который пришел на смену Международной студенческой баскетбольной лиге, победила сборная России, в финале одолев команду Беларуси.


 

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