Квартирный вопрос нынче уже не портит жителей мегаполисов. На свои растущие запросы мы получаем все больше разнообразных предложений, и прежде всего в Москве.

В корпусе с апартаментами предусмотрены четыре входные группы с панорамным остеклением. Фото: Пресс-служба ПАО "ГАЛС-Девелопмент"

Хотя при внимательном взгляде на рынок столичного жилья быстро понимаешь, что соединить в одном объекте все самые значимые для москвичей преимущества - современную инфраструктуру в окружении парков, шикарные панорамные виды из окон и одновременно удобную транспортную доступность центра города - по-прежнему задача не из легких.

Но иногда, как говорится, все звезды сходятся. И буквально за пару лет выросший в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и района Филевский парк (на улице Василисы Кожиной, владение 13), многофункциональный комплекс Match Point, с жилыми апартаментами и спортивной волейбольной ареной международного уровня, лучшее тому подтверждение.

Уникальное расположение комплекса апартаментов, строительством которого управляет компания "Галс-Девелопмент" (она заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера в 2018 году), заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее. Рядом с Match Point находятся буквально все главные "фишки" престижного района: Триумфальная арка, Поклонная гора, Филевский парк. А жители верхних этажей, где расположены четырех- и пятикомнатные апартаменты площадью около 178 квадратных метров каждый, и вовсе могут бесконечно любоваться самыми красивыми панорамными видами Москвы, от Университета и сверкающих днем и ночью башен "Сити" до Живописного моста и лесных массивов Рублевки.

Экология места, которую создают зеленые массивы вокруг, волшебным образом дополняется отличной транспортной доступностью. Близость центра обеспечивает скоростной Кутузовский проспект, а северный дублер Кутузовского и Можайское шоссе позволят быстро и без пробок выехать за город. Также в шаговой доступности расположены две станции метро - "Славянский бульвар" и "Парк Победы", откуда можно добраться как в центр города (по синей ветке), так и в "Сити".

И наконец, среди неоспоримых преимуществ - хорошо развитая инфраструктура "старого" московского района: большое количество рейтинговых школ и детских садов, магазинов и супермаркетов (таких как "Магнолия", "Перекресток", "Мираторг", "Океания", ТЦ "Времена года", др.), поликлиник, ведущих медицинских центров и так далее.

Комплекс Match Point общей площадью почти 206 тысяч квадратных метров включает в себя здание с апартаментами из четырех секций переменной этажности от 13 до 28 этажей и спортивную волейбольную арену клуба "Динамо" на 3,5 тысячи зрителей. Помимо волейбола здесь появится и другая спортивно-оздоровительная инфраструктура - тренажерный зал, банный комплекс, залы для занятий групповыми видами спорта. Для детей откроются спортивные секции, занятия в них будут проводить так же тренеры спортивного общества "Динамо".

Потоки болельщиков и жителей МФК, благодаря продуманным проектным решениям, будут четко разграничены. А четыре секции апартаментов, по задумке проектировщиков, создадут не только стильный архитектурный профиль, но и образуют визуально закрытую внутреннюю территорию - стильную и комфортную для прогулок и отдыха. Кроме того, для дополнительной безопасности жильцов вход во все подъезды предусмотрен застройщиком только со двора, а в каждой входной группе будет находиться пост консьержа.

Среди неоспоримых преимуществ - хорошо развитая инфраструктура "старого" московского района

Сама жилая часть Match Point - это 1545 апартаментов бизнес-класса, площадь которых варьируется от 29,59 до 185 квадратных метров.

Для автомобилистов особенно актуально, что количество мест в трехуровневом подземном паркинге практически совпадает с количеством апартаментов. Часть из них выделено для хранения велосипедов и мотоциклов. Отдельная площадка зарезервирована для автомобилей, водители которых имеют ограниченные физические возможности.

Площадь общественных зон составляет 14 000 квадратных метров, как сообщается, "Галс-Девелопмент" уже приступила к их чистовой отделке.

В корпусе с апартаментами предусмотрены 4 входные группы с панорамным остеклением, оборудованных видеодомофонной связью. Высота потолков - 4 метра. Кстати, на разных этажах МФК предусмотрена разная высота потолков. На первых - коммерческих этажах - пять метров, в квартирах над ними - 3,3, еще выше - по 3 метра. На последних двух этажах в высотных корпусах - 4.

В наружной отделке применена система вентилируемых фасадов с использованием натурального камня - юрского известняка, металлических композитных панелей, декоративных элементов - карнизов, вертикальных и горизонтальных молдингов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

"Галс-Девелопмент" ведет строительные работы по проекту Match Point в полном соответствии с графиком, параллельно осуществляя фасадные работы, монтаж инженерных систем и отделку общественных зон. В начале 2019 года мы изменили внешний облик проекта, придав ему черты московской архитектуры середины прошлого века. Входные группы МФК Match Point будут выполнены в единой стилистике с неоклассическими фасадами, в отделке применены высококачественные материалы", - отметил Михаил Сивак, вице-президент "Галс-Девелопмент".

Справка

ПАО "Галс-Девелопмент" входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Это динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 2,2 миллиона квадратных метров. Среди введенных ею в эксплуатацию в 2016-2019 годах такие объекты как 1 и 2-я очереди жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"), элитный квартал "Театральный Дом", ЖК "Достояние" и другие.