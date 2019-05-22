Росздравнадзор заблокировал сайт, ставивший диагнозы онлайн

Столичное управление Росздравнадзора обнаружило сайт, где ставились медицинские диагнозы и назначалось лечение в онлайн-режиме.

В пресс-службе ведомства сообщили "РГ", что эксперты данного сайта давали медицинские заключения лишь по симптомам, без визита к врачу, в то время как российское законодательство предусматривает лечение только после очной консультации у специалиста. Росздравнадзор считает установку диагнозов в режиме онлайн незаконной и опасной для здоровья пациентов.

Преображенский районный суд столицы удовлетворил иск управления Росздравнадзора по Москве и Московской области, после чего сайт был заблокирован.