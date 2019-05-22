Собянин провел личный прием граждан

Благоустроить сквер, обустроить пешеходные зоны и достроить дворец культуры - с такими просьбами сегодня пришли москвичи к мэру столицы Сергею Собянину, который провел традиционный прием граждан.

Встречи в приемной президента страны глава города проводит регулярно. В этот раз проблемы, озвученные москвичами, носили схожий характер. В основном говорили о благоустройстве. Например, врач Юрий Сергеев из района Отрадное попросил обустроить пешеходные дорожки. "Я живу в новом ЖК, два корпуса уже заселено, к концу года жильцов примут еще несколько, - пояснил он. - Но нет тротуаров и нормальных переходов через дороги". По словам Собянина, район ждет комплексное благоустройство. Завершат его в 2020-2021 годах.

Ольга Евдакова из Солнцева обратилась к мэру по видеосвязи. Говорит, бульвар, по которому прогуливаются местные жители, требует благоустройства. По словам женщины, нужны удобные пешеходные тропы, спортивные и детские площадки, цветники, новые фонари. Плюс ко всему нужно привести в порядок пруд, говорит она. "С прудом проблема. Он находится на балансе Горводостока, капремонт водоема запланирован на будущий год, - объяснил мэр. - Выходит, благоустройство бульвара в этом году, а пруда - в 2020-м. Это неправильно, поэтому я дам поручение, чтобы как-то постарались синхронизировать эти работы, чтобы уже не возвращаться на это место".

Марина Яшкова из новой Москвы попросила Собянина ускорить строительство местного культурно-досугового центра. "Здание построили после присоединения к Москве нашего поселения, но открыть его до сих пор не могут", - рассказала женщина. Мэр пообещал, что до конца года центр откроют.