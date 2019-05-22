"СОЮЗ" следит за ходом возведения Ржевского мемориала

На недавнем заседании Рабочей группы по созданию мемориала, в которую входят Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Тверской области Игорь Руденя, были подведены итоги общественного голосования по выбору варианта оформления площадки для возложения цветов и отдания почестей у подножия монумента. Как рассказали "СОЮЗу" в Российском военно-историческом обществе, на народное голосование были вынесены четыре варианта оформления, созданные авторами мемориала Андреем Коробцовым и Константином Фоминым. В интернет-опросе на официальном сайте мемориала приняли участие около пяти тысяч человек, большинство из которых проголосовали за вариант номер четыре (на снимке).
Один из авторов проекта мемориала архитектор Константин Фомин отметил, что площадка должна стать одним из важнейших элементов Ржевского мемориала, именно здесь будут проходить все торжественные мероприятия.
- Мне лично, - сказал Константин, - больше нравится другой вариант, но люди выбрали именно этот, и это их полное право.
Как сообщили в пресс-службе тверского губернатора, в минувший понедельник прошло заседание Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Планируется направить из областного бюджета 228 млн рублей на реконструкцию автодороги М9 от Москвы до деревни Хорошево в Ржевском районе.
Трассу расширят до четырех полос.
Мемориал будет величественным и впечатляющим комплексом. В этом воочию убедились российские и белорусские журналисты, побывавшие здесь в рамках организованного Посткомом Союзного государства пресс-тура.
В центре, на большом холме, расположится скульптура солдата, который парит над полем битвы, превращаясь в стаю журавлей. Установлен он будет на восьмигранном холме, который еще больше подчеркнет эффект невесомости и полета. К памятнику ведет пешеходная аллея. Это своеобразный траурный путь, который надо пройти к месту возложения цветов в тишине и раздумьях. Перед мемориалом - масштабная входная группа - две 5-метровые стены, где будут увековечены имена 62 тысяч погибших под Ржевом советских солдат. Конечно, это далеко не все участники. Сегодня о битве, в значительной степени поменявшей ход войны, еще многое неизвестно, даже число жертв тех кровопролитных сражений называют разное: некоторые историки говорят об одном миллионе павших солдат Красной армии, а кто-то - более чем о двух... Уже много лет подряд в окрестностях Ржева ежегодно проходят поисковые операции "Ржев. Калининский фронт". Почтить память всех воинов - главная задача:
- Список имен должен пополняться, он не должен быть закрыт ни в коем случае, - говорит руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества Надежда Усманова. - Конечно, нанести все имена на входную группу невозможно технически. Представьте себе, чтобы вместить их все, потребуются стены примерно такой длины, как расстояние от мемориала до Ржева.
Ржевский мемориал - комплекс масштабный. Здесь предусмотрен еще и музей, посвященный сражениям за Ржевско-Вяземский выступ в 1942-1943 годах. Это будет павильон общей площадью около 300 квадратных метров, экспозицию которого составят находки поисковых экспедиций. Но главное не только в ценности собранной коллекции: тут представят расширенный мультимедийный список всех погибших подо Ржевом. Увековечение имен будет продолжаться, медиафайлы всегда можно дополнить другими установленными именами, фотографиями и личными историями героев. Кроме того, в будущем около мемориала планируется поставить часовню - вокруг нее тоже возведут стену с именами защитников. Общая площадь мемориала - четыре гектара, рядом найдется место и для других объектов инфраструктуры: кафе, парковки. Кстати, совсем неподалеку скоро разместится и поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", где она будет постоянно базироваться.
К празднику Великой Победы и открытию мемориала преображается и сам Ржев: запланирован масштабный ремонт дорог, благоустраиваются близлежащие территории, дворы, отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.
Грандиозный проект поистине стал всенародным, объединив не только жителей Беларуси и России, но и всего мира: внести свою лепту в его создание может каждый! Уже сейчас с помощью народных пожертвований собрано около 265 млн российских рублей.
Сбор народных пожертвований продолжается на официальном сайте РВИО.