"СОЮЗ" следит за ходом возведения Ржевского мемориала

На 240-м километре Новорижского шоссе по трассе М 9 "Балтия" полным ходом идут работы по обустройству территории, на которой 9 мая 2020 года откроется грандиозный Ржевский мемориальный комплекс Советскому солдату. Он будет представлять собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата, установленную на 10-метровом насыпном кургане.

На недавнем заседании Рабочей группы по созданию мемориала, в которую входят Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Тверской области Игорь Руденя, были подведены итоги общественного голосования по выбору варианта оформления площадки для возложения цветов и отдания почестей у подножия монумента. Как рассказали "СОЮЗу" в Российском военно-историческом обществе, на народное голосование были вынесены четыре варианта оформления, созданные авторами мемориала Андреем Коробцовым и Константином Фоминым. В интернет-опросе на официальном сайте мемориала приняли участие около пяти тысяч человек, большинство из которых проголосовали за вариант номер четыре (на снимке).

Фото: rzhev.histrf.ru

Один из авторов проекта мемориала архитектор Константин Фомин отметил, что площадка должна стать одним из важнейших элементов Ржевского мемориала, именно здесь будут проходить все торжественные мероприятия.

- Мне лично, - сказал Константин, - больше нравится другой вариант, но люди выбрали именно этот, и это их полное право.

Как сообщили в пресс-службе тверского губернатора, в минувший понедельник прошло заседание Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Планируется направить из областного бюджета 228 млн рублей на реконструкцию автодороги М9 от Москвы до деревни Хорошево в Ржевском районе.

К памятнику ведет пешеходная аллея - это своеобразный траурный путь, который надо пройти в тишине и раздумьях

Трассу расширят до четырех полос.

Мемориал будет величественным и впечатляющим комплексом. В этом воочию убедились российские и белорусские журналисты, побывавшие здесь в рамках организованного Посткомом Союзного государства пресс-тура.

В центре, на большом холме, расположится скульптура солдата, который парит над полем битвы, превращаясь в стаю журавлей. Установлен он будет на восьмигранном холме, который еще больше подчеркнет эффект невесомости и полета. К памятнику ведет пешеходная аллея. Это своеобразный траурный путь, который надо пройти к месту возложения цветов в тишине и раздумьях. Перед мемориалом - масштабная входная группа - две 5-метровые стены, где будут увековечены имена 62 тысяч погибших под Ржевом советских солдат. Конечно, это далеко не все участники. Сегодня о битве, в значительной степени поменявшей ход войны, еще многое неизвестно, даже число жертв тех кровопролитных сражений называют разное: некоторые историки говорят об одном миллионе павших солдат Красной армии, а кто-то - более чем о двух... Уже много лет подряд в окрестностях Ржева ежегодно проходят поисковые операции "Ржев. Калининский фронт". Почтить память всех воинов - главная задача:

- Список имен должен пополняться, он не должен быть закрыт ни в коем случае, - говорит руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества Надежда Усманова. - Конечно, нанести все имена на входную группу невозможно технически. Представьте себе, чтобы вместить их все, потребуются стены примерно такой длины, как расстояние от мемориала до Ржева.

Ржевский мемориал - комплекс масштабный. Здесь предусмотрен еще и музей, посвященный сражениям за Ржевско-Вяземский выступ в 1942-1943 годах. Это будет павильон общей площадью около 300 квадратных метров, экспозицию которого составят находки поисковых экспедиций. Но главное не только в ценности собранной коллекции: тут представят расширенный мультимедийный список всех погибших подо Ржевом. Увековечение имен будет продолжаться, медиафайлы всегда можно дополнить другими установленными именами, фотографиями и личными историями героев. Кроме того, в будущем около мемориала планируется поставить часовню - вокруг нее тоже возведут стену с именами защитников. Общая площадь мемориала - четыре гектара, рядом найдется место и для других объектов инфраструктуры: кафе, парковки. Кстати, совсем неподалеку скоро разместится и поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", где она будет постоянно базироваться.

К празднику Великой Победы и открытию мемориала преображается и сам Ржев: запланирован масштабный ремонт дорог, благоустраиваются близлежащие территории, дворы, отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

Грандиозный проект поистине стал всенародным, объединив не только жителей Беларуси и России, но и всего мира: внести свою лепту в его создание может каждый! Уже сейчас с помощью народных пожертвований собрано около 265 млн российских рублей.

Сбор народных пожертвований продолжается на официальном сайте РВИО.

