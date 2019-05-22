Сотрудники ФСБ нейтрализовали потенциальных террористов под Владимиром

Два боевика, готовящих теракт, были ликвидированы во Владимирской области. Злоумышленников уничтожили сотрудники ФСБ России в ходе контртеррористической операции.

На предложение сдаться властям потенциальные террористы открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки боевики были нейтрализованы, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Инцидент произошел в одном из частных домов в городе Кольчугино. Соседи были эвакуированы, на местности ввели режим контртеррористической операции.

Личности бандитов предварительно установлены. Они являлись последователями одной из террористических группировок.