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22.05.2019 07:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудники ФСБ нейтрализовали потенциальных террористов под Владимиром

Два боевика, готовящих теракт, были ликвидированы во Владимирской области. Злоумышленников уничтожили сотрудники ФСБ России в ходе контртеррористической операции.

Фото: Иван Егоров
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На предложение сдаться властям потенциальные террористы открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки боевики были нейтрализованы, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Инцидент произошел в одном из частных домов в городе Кольчугино. Соседи были эвакуированы, на местности ввели режим контртеррористической операции.

Личности бандитов предварительно установлены. Они являлись последователями одной из террористических группировок.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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