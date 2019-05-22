В центре Москвы провалился грунт

На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы.

Около 7 утра просел грунт в центре дорожного полотна возле дома N3 по Мытной улице. По предварительной информации, прореха составила около четырех метров. Однако, когда на место прибыли дорожные службы и дежурная служба Мосводоканала, оказалось, что случившееся - небольшое проседание грунта: общая площадь не более 40 сантиметров и глубиной до 20 сантиметров. Правда, месторасположение дыры оказалось неудачным - прямо в центре дороги. Рядом с провалом выставили заграждения. Из-за утреннего высокого трафика перекрытие даже небольшого участка дороги сказалось на движении транспорта. Затор растянулся от 3-Люстиновской улицы до Садового кольца.

Как пояснил в пресс-службе префектуры ЦАО, в ближайшее время дорожное полотно будет восстановлено. Обстоятельства выясняются. К счастью, в эту яму не попали ни люди, ни машины.

Напомним, что в январе на Ферганской улице в Москве дважды за неделю проседал грунт. Тогда инциденты повлияли не только на автомобильное движение, но и на маршруты общественного транспорта.