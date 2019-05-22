В Москве объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая. Подробности выяснял корреспондент "РГ".

Это связано с прогнозом погоды. Так, специалисты обещают грозовые ливни, усиление ветра до 15 м/с и температуру не выше +24.

- Похолодание связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который подойдет к столице в утренние часы, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Так, в первую половину дня серьезных дождей мы не ожидаем. А после полудня дожди возможны. Выпасть может в общей сложности в течение дня 3-8 мм осадков.

При этом самым холодным днем станет пятница, воздух после дождей остынет до +20 градусов. В субботу - не выше +22, а в воскресенье - около +20, возможен дождь. Аналогичная температура ожидается и в понедельник, с той лишь разницей, что дожди не ожидаются. По словам Поздняковой, подобный температурный фон характерен для последней декады мая.