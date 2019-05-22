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22.05.2019 11:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве пройдет первый фестиваль экранизаций "Читка"

Текст: Мария Воронова
Первый фестиваль экранизаций "Читка" пройдет в Москве с 20 по 23 июня. Новый проект, эксклюзивным форматом которого станут чтения сценариев главных экранизаций прошлых лет, объединит любителей кино и литературы. Организатором фестиваля выступила компания Red Carpet Studio.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

"Главная задача литературы и кино - рождать эмоции. Именно ради них мы садимся смотреть фильмы и сериалы или открываем книгу. И в литературных, и в кинопроизведениях мы хотим найти новые смыслы, ответы на давно волнующие нас вопросы, погрузиться в мир захватывающих событий - реалистичных или фантастических", - отметил продюсер фестиваля Антон Калинкин. По его мнению, главная задача фестиваля - объединить два великих искусства: кинематограф и литературу.

Фото: Михаил Рыжов/Кинокомпания "Вера"
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В конкурсную программу фестиваля войдут не только готовые фильмы и сериалы, но и презентации незаконченных проектов. В жюри войдут писатели Алексей Иванов и Александра Маринина. А возглавит его Сергей Урсуляк, работавший над многими сериалами, среди которых "Ликвидация" (в основу которого лег роман Вячеслава Бондаренко) и "Ненастье" (по мотивам одноименного произведения Алексея Иванова). Конкурсную программу также оценят режиссеры, актеры и продюсеры, а вместе со зрителями они обсудят перспективы сотрудничества кино и литературы на экране. Во внеконкурсную программу войдут отечественные и иностранные, современные и уже ставшие классикой экранизации, в основу которых положены одни и те же литературные произведения.

Кроме того, в программе "Читки" - анонсы книжных новинок и еще неопубликованных произведений уже известных и только начинающих авторов, питчинги новых кинопроектов, сериалов и литературных произведений. 

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"На самом деле в современной России с экранизациями дело обстоит не очень хорошо. Но в ближайшие пару лет ситуация должна исправиться - все к этому идет. Фестиваль "Читка" как раз и устраивается для того, чтобы помочь в решении этой проблемы. Все мы сколько угодно можем зачитываться западными бестселлерами - комиксами, романами и не только, - а потом выбирать, смотреть или не смотреть кино, снятое по ним. И сравнивать, и обсуждать. Но всегда хочется поговорить и о своем - родном и наболевшем. Надеюсь, такой искренний разговор и станет отличительной особенностью нашего нового фестиваля", - поделилась программный директор фестиваля, обозреватель кино и телевидения Сусанна Альперина.

Идея проведения фестиваля поддержана Департаментом кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Департаментом культуры Москвы.

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