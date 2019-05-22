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22.05.2019 19:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области открылась выставка реконструированного снаряжения и вооружения воинов XVI-XVII столетий в одном из малых городов Большой засечной черты. Она посвящена 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального правительства.

Уникальная экспозиция разместилась в отреставрированной усадьбе Мосоловых в одном из малых городов Большой засечной черты - Дубне. Выставка Тульского государственного музея оружия так и называется - "Тульские защитники южных рубежей XVI-XVII веков".

Фото: iStock
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На экспозиции представлены одиннадцать реконструкций снаряжения и вооружения воинов тульского гарнизона XVI-XVII столетий. В частности, кольчато-пластинчатый доспех юшман, кольчато-пластинчатые набедренники и наплечники, пикинерский нагрудник, шпага с ножнами, шлем морион, а также полноразмерный макет полевой пушки XVII века. Представлены также ростовые фигуры воинов Большой засечной черты, миниатюрные сюжетные диорамы и художественно-информационные планшеты. При изготовлении элементов художественного оформления использовались электронные копии восьми тематических рисунков художника Олега Федорова, предоставленные государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником "Куликово поле".

Тем временем в Белгородской области работают над созданием культурно-исторического кластера "Белгородская черта". Так, в Корочанском районе возвели крепость по чертежам XVII века. Члены исторического общества "Ратник" нашли в госархивах документы и чертежи Яблоневской крепости, по которым построили деревянные укрепления. В соответствии со строительными канонами того времени, крепостные элементы сделаны из разных пород дерева. Это сосна, дуб, лиственница. Деревянная крепость уже почти готова и скоро откроется для посещения, сообщает телекомпания "Мир Белогорья".

Белгородская черта - это второй серьезный шаг по защите русских рубежей после создания тульских засек или Большой засечной черты, 500-летие которой будет отмечаться в 2020 году.

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