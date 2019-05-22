В Тверской области отравились 11 школьников

В городе Торопец Тверской области госпитализированы одиннадцать школьников с симптомами отравления. Следственные органы СК РФ по региону начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

По информации СУ СК, в настоящее время состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.

Процессуальное решение будет приниматься по результатам проверки.