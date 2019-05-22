Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром. Об этом он заявил в интервью РИА Новости .

Напомним, что по итогам проверки Счетная палата указала на недостатки в механизме распространения билетов на спектакли Большого театра, проходящие на его Исторической сцене. Ревизоры обратили внимание на то, что в свободную продажу поступают билеты на менее востребованные места, а лучшие находятся в статусе брони, распределяемой самим театром.

Владимир Урин прокомментировал эту ситуацию так:

- Право решать, как лучше распространять билеты остается за театром. Это общеизвестная практика. И это естественно, поскольку кто, как не сам театр, знает реальную ситуацию в этой сфере. Не существует каких-то законодательных правил и инструкций по этому вопросу. Что касается брони, то в таком театре, как Большой, бронь, причем существенная, необходима. Поскольку существует много институций - государственных, общественных, иностранных, которые имеют право на внеочередное приобретение билетов. И если только бронь не раскупается вовремя, театр имеет право пускать билеты в свободную продажу…

При этом гендиректор подчеркнул, что в Большом театре ныне почти стопроцентная заполняемость зала (как привило, 98%).