Галерея "Наши художники" последовательно и основательно представляет художников русского зарубежья. Александр Евгеньевич Яковлев (1887-1938) - один из любимых ею героев.

Портрет вьетнамской принцессы Льем - один из cамых популярных в экспозиции художника. Фото: Галерея "Наши художники"

"Мирискусник", рожденный Серебряным веком и усвоивший его театральную природу, Яковлев чувствовал себя разом членом братства "Цеха святого Луки" (они основали его с его лучшим другом Василием Шухаевым и учителем Д.Н. Кардовским) и Арлекино Именно в образе Арлекина он появится на двойном портрете вместе с Шухаевым, который они начали писать в 1914 году . Эксцентрика арлекинады уживалась в нем с сильной академической школой и интеллектуальной дисциплиной. Не зря его мама Софья Петровна была первой в России женщиной, ставшей доктором математических наук, а отец Евгений Александрович создал первый в России двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе. От отца он унаследует и любовь к морю, и вкус к изобретениям. Александр Яковлев войдет в историю не только как блистательный художник, но и как изобретатель подводной фотографии.

В отличие от Василия Шухаева, чья большая ретроспектива была в Московском музее современного искусства, отдельной ретроспективы Александра Яковлева в России не было. Последняя его большая персональная выставка у нас каким-то чудом состоялась в 1928 году, в его alma mater в Ленинграде. Галерея "Наши художники", представляя работы Яковлева из частных коллекций, дает редкую возможность оценить "гениально виртуозное мастерство непревзойденного Яковлева" (С. Судейкин).

На этот раз выставка "Александр Яковлев. Восток" приурочена к выходу книги "А.Е. Яковлев. Желтый рейд. Путевой дневник путешествия по Азии в экспедиции автомобильного общества "Ситроен", 1931-1932", вышедшей в издательстве "Искусство ХХI век". Она выглядит сиквелом предыдущего проекта "Черный рейд", когда галерея представляла работы художника, сделанные во время экспедиции 1924-1925 годов, что была затеяна автомобильным магнатом Андре Ситроеном по Центральной и Экваториальной Африке. Собственно, после работы именно в этих двух экспедициях в качестве художника Александр Яковлев получил европейскую известность. За участие в экспедиции в Африке он награжден орденом Почетного легиона во Франции. На выставку Яковлева с работами из путешествий по Африке в парижской галерее Ж. Шарпантье приходит президент Франции, издаются альбомы работ художника с путевыми рисунками. Именно как европейскую знаменитость его приглашает выступить с лекциями Бостонский университет. Персональные выставки Александра Яковлева проходят в Музее изящных искусств в Бостоне (1934, 1937), в Институте Карнеги в Питтсбурге (1938), в Художественном институте Миннеаполиса (1938).

Парадокс не только в том, что русский европеец Яковлев с его отличным академическим образованием (он учился в мастерской Д.Н. Кардовского), прекрасным знанием языков и страстной любовью к итальянскому Ренессансу становится известен как "художник-репортер", запечатлевший восточные и африканские типы, пейзажи, жанровые сцены. В конце концов давно известно, что Восток - тот полюс, по отношению к которому европейцы выстраивают свою идентичность. Но очевидно, что для Яковлева интерес к Востоку отнюдь не исчерпывался работой для "французской научной и художественной трансазиатской миссии" (такой статус получила экспедиция, вошедшая в историю как "Желтый рейд"). Как ни странно, похоже, он был связан с интересом к восточному театру. А тот был явно спровоцирован Мейерхольдом, в пантомиме которого Шухаев и Яковлев ("Саша и Яша", как их звали с легкой руки Александра Бенуа) пробовали свои силы. Как известно, Мейерхольд был очень увлечен театром кабуки и даже перевел в 1909 г. пьесу Такэда Идзумо на русский. Правда, не с японского, с немецкого. Неудивительно, что Александр Яковлев после путешествия по Италии выбирает осенью 1917 года для второй поездки от Академии Художеств Дальний Восток. Можно сказать, успел вскочить в последний вагон уходящего поезда. В Китае он проводит 18 месяцев, упоенно изучая и рисуя традиционный театр. А после успешной выставки в Шанхае перебирается в Японию. А уж оттуда - в Париж.

Работая в двух экспедициях в качестве художника, Александр Яковлев получил европейскую известность

На выставке можно увидеть групповой портрет "Женская ложа в Пекинской опере" (1918), выполненный по заветам мастеров раннего Ренессанса, огненное полотно 1922 года "Генерал Ма Су из исторической пьесы "Падение Цзетина", где театральная сцена - образ, который и отгораживает нас от происходящего за кулисами, и дает ключ к нему. А рядом - листы альбома "Японский театр (кабуки)" с литографиями Яковлева - он вышел в Париже в 1933 г. на волне интереса к "Желтому рейду"...