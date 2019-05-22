Больше 150 предпринимателей примет участие в ярмарке в Хабаровске

Ежегодная выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет в Хабаровске 15 и 16 июня. Заявки на участие в ней подали 152 предпринимателя. В их числе гости из Владивостока, Челябинска и Томска, сообщили "РГ" в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края.

Количество участников ярмарки и товаров, которые можно приобрести в эти дни по сниженным ценам, с каждым годом увеличивается. В этот раз "Наш выбор 27" подготовит 290 экспомест, 225 из них займут производители пищевой продукции.

Традиционно гостей выставки накормят ухой. Откроется и ресторанный дворик, где можно будет попробовать блюда русской, японской, корейской, вьетнамской, тайской, узбекской, осетинской и итальянской кухонь.

Впервые в этом году на ярмарке заработает рыбный рынок. Там можно будет не только купить свежемороженую, копченую и вяленую рыбу, но и попробовать рыбные блюда от шеф-повара ресторана. Посетителей угостят бургерами "Хабкраб", рыбными наггетсами, фиш-энд-чипс и рыбой из шарабана.

Кроме того, в этом году выставку-ярмарку "Наш выбор 27" объединят с фестивалем мороженого. Организаторы планируют раздать еще больше порций холодного десерта, чем в прошлый раз.