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22.05.2019 11:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Больше 150 предпринимателей примет участие в ярмарке в Хабаровске

Текст: Дина Непомнящая

Ежегодная выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет в Хабаровске 15 и 16 июня. Заявки на участие в ней подали 152 предпринимателя. В их числе гости из Владивостока, Челябинска и Томска, сообщили "РГ" в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Количество участников ярмарки и товаров, которые можно приобрести в эти дни по сниженным ценам, с каждым годом увеличивается. В этот раз "Наш выбор 27" подготовит 290 экспомест, 225 из них займут производители пищевой продукции.

Традиционно гостей выставки накормят ухой. Откроется и ресторанный дворик, где можно будет попробовать блюда русской, японской, корейской, вьетнамской, тайской, узбекской, осетинской и итальянской кухонь.

Впервые в этом году на ярмарке заработает рыбный рынок. Там можно будет не только купить свежемороженую, копченую и вяленую рыбу, но и попробовать рыбные блюда от шеф-повара ресторана. Посетителей угостят бургерами "Хабкраб", рыбными наггетсами, фиш-энд-чипс и рыбой из шарабана.

Кроме того, в этом году выставку-ярмарку "Наш выбор 27" объединят с фестивалем мороженого. Организаторы планируют раздать еще больше порций холодного десерта, чем в прошлый раз.

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