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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Части ТОФ на Камчатке пополнят более 100 молодых офицеров

Текст: Юлия Гарднер

В Войска и силы на Северо-востоке России на Камчатку прибудут более ста офицеров-выпускников военных вузов.

Фото: vesti.ru
Тихоокеанскому флоту исполнилось 288 лет

Молодые люди, окончившие высшие военные учебные заведения Военно-Морского Флота и другие вузы Министерства обороны получат распределение на корабли и в береговые части объединения. Их назначат на первичные офицерские должности.

- Офицеры также пополнят инженерные подразделения и подразделения связи, будут проходить службу в смешанном авиационном полку на Камчатке, - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Назначением на должности выпускников военных вузов занимается специальная комиссия. Командованием Войск и сил для молодых офицеров уже зарезервировано служебное жилье, решается вопрос о предоставлении льготных выплат и компенсаций.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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