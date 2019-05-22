Части ТОФ на Камчатке пополнят более 100 молодых офицеров

В Войска и силы на Северо-востоке России на Камчатку прибудут более ста офицеров-выпускников военных вузов.

Молодые люди, окончившие высшие военные учебные заведения Военно-Морского Флота и другие вузы Министерства обороны получат распределение на корабли и в береговые части объединения. Их назначат на первичные офицерские должности.

- Офицеры также пополнят инженерные подразделения и подразделения связи, будут проходить службу в смешанном авиационном полку на Камчатке, - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Назначением на должности выпускников военных вузов занимается специальная комиссия. Командованием Войск и сил для молодых офицеров уже зарезервировано служебное жилье, решается вопрос о предоставлении льготных выплат и компенсаций.