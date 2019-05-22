С 27 мая по 2 июня более 500 военных музыкантов из России, Казахстана, Китая и Чехии будут радовать хабаровчан и гостей города своим искусством. Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны", который стал одним из самых заметных событий культурной жизни краевой столицы, состоится восьмой раз подряд. В этом году он приурочен к 161-летию города и, безусловно, станет одним из лучших подарков местным жителям.

Кельтский оркестр волынщиков и барабанщиков каждый год покоряет зрителей своей энергетикой и доброжелательностью. Фото: amur-waves.ru

На празднике выступят 11 творческих коллективов. Впервые участие в нем примет духовой ансамбль "Дольнемчанка" из Чешской Республики. История коллектива насчитывает более 140 лет. Для зрителей музыканты подготовили интересную программу, которая познакомит с богатой музыкальной культурой братского народа.

В первый раз на берега Амура приедет и военный оркестр штаба Уральского округа войск Национальной гвардии РФ из Екатеринбурга. Коллектив отличает яркий репертуар и уникальные аранжировки для духового оркестра.

Вновь выступит на "Амурских волнах" полюбившийся хабаровской публике сводный кельтский оркестр волынщиков и барабанщиков, представляющий Евросоюз. Новые программы привезут ансамбль Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под руководством заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина.

- Мы постараемся, чтобы восьмой фестиваль стал ярким событием в культурной жизни города. Хотим порадовать наших любимых зрителей новыми концертами и, конечно же, зрелищным дефиле на площади Славы, - рассказал генеральный директор краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Олег Федосеев.

Впервые участником фестиваля станет чешский духовой ансамбль "Дольнемчанка" с более чем 140-летней историей

Любители классической музыки вновь услышат виртуозную игру известного пианиста Сергея Тарасова. Почетный гость фестиваля, победитель международных конкурсов, профессор университета Кемен (Южная Корея) выступит на сцене краевой филармонии с симфоническим образцово-показательным оркестром войск Национальной гвардии РФ и Дальневосточным симфоническим оркестром. В программе прозвучит концерт №1 для фортепиано с оркестром Чайковского и - впервые в Хабаровске - симфония № 4 соль мажор Малера.

По центральной улице города традиционно пройдет марш-парад, а открытый концерт коллективов состоится на Комсомольской площади. В вечернее время гости смогут увидеть два больших дефиле-представления у Спасо-Преображенского кафедрального собора, которые завершатся большим фейерверком. Оркестры исполнят гимны своих стран и ставший визитной карточкой фестиваля вальс "Амурские волны".

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте amur-waves.ru

