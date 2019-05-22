На празднике выступят 11 творческих коллективов. Впервые участие в нем примет духовой ансамбль "Дольнемчанка" из Чешской Республики. История коллектива насчитывает более 140 лет. Для зрителей музыканты подготовили интересную программу, которая познакомит с богатой музыкальной культурой братского народа.
В первый раз на берега Амура приедет и военный оркестр штаба Уральского округа войск Национальной гвардии РФ из Екатеринбурга. Коллектив отличает яркий репертуар и уникальные аранжировки для духового оркестра.
Вновь выступит на "Амурских волнах" полюбившийся хабаровской публике сводный кельтский оркестр волынщиков и барабанщиков, представляющий Евросоюз. Новые программы привезут ансамбль Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под руководством заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина.
- Мы постараемся, чтобы восьмой фестиваль стал ярким событием в культурной жизни города. Хотим порадовать наших любимых зрителей новыми концертами и, конечно же, зрелищным дефиле на площади Славы, - рассказал генеральный директор краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Олег Федосеев.
Любители классической музыки вновь услышат виртуозную игру известного пианиста Сергея Тарасова. Почетный гость фестиваля, победитель международных конкурсов, профессор университета Кемен (Южная Корея) выступит на сцене краевой филармонии с симфоническим образцово-показательным оркестром войск Национальной гвардии РФ и Дальневосточным симфоническим оркестром. В программе прозвучит концерт №1 для фортепиано с оркестром Чайковского и - впервые в Хабаровске - симфония № 4 соль мажор Малера.
По центральной улице города традиционно пройдет марш-парад, а открытый концерт коллективов состоится на Комсомольской площади. В вечернее время гости смогут увидеть два больших дефиле-представления у Спасо-Преображенского кафедрального собора, которые завершатся большим фейерверком. Оркестры исполнят гимны своих стран и ставший визитной карточкой фестиваля вальс "Амурские волны".
Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте amur-waves.ru