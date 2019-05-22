Как приживается на Сахалине белорусский яблонево-грушевый сад

Привезенные на Сахалин из далекой Беларуси саженцы успешно пережили вторую зиму. Посмотреть, как они себя чувствуют после штормовых ветров, морозов и снегопадов, мы отправились с директором совхоза "Корсаковский" Сергеем Шаманаевым.

Несмотря на "колючий" климат, сахалинские дачники давно и с успехом выращивают яблоки и даже виноград. Фото: Photoxpress

Когда автомобиль остановился возле огороженного сеткой поля вблизи села Раздольное, мы не сразу поняли, что сад - перед нами. Но ни буйного цветения, ни шелеста листвы, даже признаков зелени на тоненьких веточках пока нет. Во второй половине мая, когда в Беларуси яблони уже отцветают, их "сестры" на Сахалине еще только отходят от зимнего сна.

- Сокодвижение только начинается, - рассказывает нам Сергей Владимирович. - А зацветут наши деревца в июне.

Короткое островное лето дает мало шансов на вызревание фруктов: заморозки, туманы и дожди, грызуны... И все же дерзкая идея плодового сада медленно, но верно воплощается в жизнь. Этому поспособствовало и соглашение о сотрудничестве между Институтом плодоводства Беларуси и Сахалинским НИИ сельского хозяйства.

- Белорусские специалисты разработали проект сада и выбрали для него на Сахалине участок. Важно было учесть при посадке глубину залегания грунтовых вод: плодовые деревья, особенно яблони, не переносят соседства с ними, - отмечает заместитель директора департамента растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Сахалинской области Геннадий Лысенко.

Саженцы отбирали в белорусском институте. Предпочтение отдали поздним сортам: это груши Просто Мария и Белорусская поздняя, яблони Веселина, Имант, Белорусская сладкая, Сябрина. Они выведены методом искусственного отбора: морозостойкие сорта скрещивали с крупными и сахаристыми, из потомства выбирали наиболее выносливые деревья с самыми вкусными плодами.

Всего к отправке на Сахалин подготовили семь с половиной тысяч яблонь и 850 груш. С ноября 2016 до мая 2017 года саженцы хранились в холодильнике, затем их в фуре десять дней везли на остров.

Во второй половине мая, когда в Беларуси яблони уже отцветают, их родственницы на Сахалине еще не отошли от зимнего сна

- Деревца сажали всем совхозом три дня на площади 9,5 гектара, хорошо помогли местные школьники, - вспоминает бывший агроном хозяйства Наталья Дровняшина.

По словам директора совхоза Сергея Шаманаева, были соблюдены все рекомендации белорусских аграриев по формированию рядов, оставлены оптимальные промежутки между саженцами, чтобы им хватало и солнца, и питания. А вот груши посадили в ложбине, со всех сторон окруженной лесом. Записи о том, как саженцы приживаются, вносятся в журнал. Регулярные отчеты посылаются и в Беларусь.

Первый год был особенно сложным. Перед наступлением холодов саженцы укрыли лапником, но зима выдалась снежной. Это защитило их от морозов, 98% саженцев выжило. Прошлой весной в Раздольное приезжала из Беларуси сотрудница института плодоводства. Показала, как обрезать ветви и формировать крону. Удивилась, насколько холодно на Сахалине.

В тот год сельчанам довелось увидеть цветение первого на Сахалине яблонево-грушевого сада. По оценке Натальи Дровняшиной, цвели растения-переселенцы дружно. Не заставили себя ждать и опылители - пчелы и шмели прилетели на яблоневый цвет с соседних лугов. А грушевым деревьям помощь медоносов не понадобилась. Опылителем Просто Марии стала Белорусская поздняя.

С наступлением тепла тревог у садоводов только прибавилось. Частые на морском побережье туманы напитывали цветочную пыльцу влагой, мешали ей перемещаться с цветка на цветок. И все же уже в первый год на некоторых деревьях появились плодовые завязи. Попробовать яблоки, правда, не довелось - в конце сентября ударили заморозки, и недозрелые плоды попадали с веток. Дело в том, что на Сахалин завезли саженцы поздних сортов яблок, созревающих в октябре, их можно хранить до декабря-января. По прогнозам белорусских коллег, полноценно плодоносить сад должен начать только на третий год после высадки.

В эти майские дни деревья начинают потихоньку просыпаться, скоро в саду начнутся работы по обрезке и подкормке. На участке выставят охрану. Решили, что она не будет лишней: однажды кто-то уже разрезал сетчатое ограждение и выкопал несколько деревцев. А в прошлом году в распадке недалеко от садового участка поселился медведь. Опасались, что косолапый попытается влезть за ограду, поломает деревца. Но зверь, в отличие от людей, вел себя вполне благопристойно.

Конечно, закладка сада на Сахалине, который совсем не зря приравнен к районам Крайнего Севера, своего рода эксперимент.

- Я не готов сказать, какой будет урожайность нашего сада, - признается Сергей Шаманаев. - Но я воспринимаю деревья как живые существа, с которыми можно работать. Если любить их, вкладывать в них душу, проявлять терпение и смекалку, то результат обязательно будет.

К слову, это уже доказали сахалинские дачники. На осенние сельскохозяйственные ярмарки они не раз привозили крупные яблоки из своих садов, груши и даже сортовой виноград.

Кстати

В прошлом году на Сахалине в одном из фермерских хозяйств Углегорского района заложен еще один яблоневый сад площадью 3 гектара. Сегодня на острове есть также несколько ягодных садов. В одном из фермерских хозяйств на 9,5 гектара выращивают малину и смородину. В прошлом году валовой сбор составил 8,5 тонны. Есть пример успешного клубнично-земляничного бизнеса. 12 тонн ягоды собрано с 4 гектаров в прошлом году. А в этом площади сада расширят и планируют собрать 20 тонн.