Мультфильм о Хабаровске сняли к 161-летию города

Мультипликационный фильм о Хабаровске создали к 161-летию города. Премьера состоится 1 июня. Его покажут на рекламных экранах, во время традиционного праздничного шествия.

Мультфильм длительностью полторы минуты создан по заказу мэрии художниками местной анимационной студии "Мечталет". Он рассказывает об основании краевой столицы, а главными героями в нем выступают местные жители разных возрастов - дети, родители, пенсионеры.

- Это ноу-хау, которого в Хабаровске еще не было. Очень красивый, интересный мультфильм, показывающий жизнь города, - рассказал мэр Сергей Кравчук.

Специально для картины была написана музыка, исполнил ее Дальневосточный симфонический оркестр.

Планируется, что мультфильм станет имиджевым, он представит Хабаровск как город, в котором хочется жить. В дальнейшем его будут использовать в качестве социальной рекламы. Вполне вероятно, что он станет и частью единого концепта Хабаровска, послужит основой для бренда города и сувениров, которые туристы смогут увозить с собой на память.